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Cele șase feluri de paste pe care italienii le consideră adevărate delicii. Rețetele pregătite în restaurante

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Cele șase feluri de paste pe care italienii le consideră adevărate delicii. Rețetele pregătite în restaurantePaste. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Când vine vorba despre mâncarea italiană, pastele sunt printre primele preparate care ne vin în minte. În restaurantele din Italia, localnicii aleg de multe ori rețete simple, pregătite după metode vechi, unde câteva ingrediente bune și atenția la preparare fac toată diferența. De la pastele romane cu pecorino și guanciale până la sosurile gătite ore întregi în nordul țării, fiecare regiune are un farmec aparte.

Pastele carbonara, pe lista celor mai comandate preparate în restaurantele din Italia

Unul dintre cele mai cunoscute preparate este Pasta alla Carbonara, o rețetă simbol pentru Roma. În restaurantele autentice, aceasta nu conține smântână, așa cum este reinterpretată în multe țări, ci este făcută din doar câteva ingrediente: paste, gălbenuș de ou, guanciale, brânză Pecorino Romano și piper negru.

Secretul constă în amestecarea ingredientelor astfel încât sosul să devină cremos fără adaosuri inutile. Este unul dintre felurile comandate frecvent atât de turiști, cât și de italienii care merg la restaurantele clasice din capitală.

paste carbonara

Paste carbonara. Sursa foto: AI

Cacio e Pepe, o specialitate apreciată de italieni

O altă specialitate romană extrem de apreciată este Cacio e Pepe. Rețeta are la bază paste, brânză Pecorino Romano și piper negru.

Deși pare ușor de făcut, bucătarii spun că adevărata provocare este obținerea sosului fin și cremos doar prin combinarea brânzei cu apa bogată în amidon în care au fiert pastele.

Amatriciana, gustul autentic al regiunii Lazio

Printre preparatele preferate în restaurantele italiene se află și Pasta all’Amatriciana. Sosul este pregătit cu roșii, guanciale, Pecorino Romano și piper, fiind servit de multe ori cu bucatini sau rigatoni.

Este considerată una dintre marile rețete ale bucătăriei romane, alături de Carbonara, Cacio e Pepe și Gricia.

Tagliatelle al Ragù, adevăratele „paste bolognese”

În Bologna, italienii nu caută celebrul „spaghetti bolognese”, ci Tagliatelle al Ragù. Preparatul tradițional se pregătește cu paste late cu ou și un sos gătit lent, pe bază de carne, legume și roșii.

Sosul este lăsat să fiarbă încet, la foc mic, pentru ca ingredientele să se combine perfect.

Pappardelle cu ragù de mistreț, preferate în Toscana

În Toscana, multe restaurante tradiționale servesc Pappardelle al Cinghiale, paste late combinate cu un sos bogat din carne de mistreț.

Este un preparat rustic, întâlnit mai ales în zonele rurale și în localurile unde italienii merg pentru mâncare tradițională.

Pastele siciliene, o combinație de influențe mediteraneene

În sudul Italiei, Sicilia vine cu rețete pline de culoare și aromă. Printre cele mai apreciate se numără Pasta alla Norma, preparată cu vinete, roșii, busuioc și ricotta sărată.

Este una dintre rețetele care arată influența bucătăriei mediteraneene asupra gastronomiei italiene.

Spre deosebire de multe reinterpretări internaționale, italienii preferă ca pastele să fie echilibrate, cu sos suficient cât să acopere ingredientele.

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