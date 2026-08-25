Frigăruile de pui alături de un sos tzatziki cremos reprezintă alegerea perfectă pentru o masă de vară delicioasă, ușoară și rapid de preparat. Combinarea cărnii fragede de pui, marinate în condimente aromate, cu prospețimea iaurtului și a castraveților oferă un echilibru culinar ideal. Această rețetă este potrivită atât pentru un grătar în aer liber cu prietenii, cât și pentru o cină rapidă gătită pe tigaia grill în bucătărie.

Secretul unor frigărui suculente constă în marinarea corectă a cărnii de pui. Vei avea nevoie de opt sute de grame de piept sau pulpe de pui dezosate, tăiate în cuburi egale. Pentru marinadă, pregătește patru linguri de ulei de măsline, sucul de la o lămâie, trei căței de usturoi zdrobiți, o linguriță de oregano uscat, sare, piper și puțin cimbru. Amestecă toate ingredientele într-un bol încăpător, adaugă carnea și las-o la frigider pentru cel puțin treizeci de minute. Opțional, poți pregăti bucăți de ardei gras, ceapă roșie și roșii cherry pentru a le alterna pe bețele de lemn.

În timp ce carnea se marinază, poți prepara sosul tzatziki. Ai nevoie de cinci sute de grame de iaurt grecesc gras, doi castraveți mari, doi căței de usturoi, două linguri de ulei de măsline, o lingură de suc de lămâie sau oțet din vin alb și puțin mărar proaspăt tocăt. Dă castraveții prin răzătoare și scurge-i foarte bine de apă folosind un tifon sau o sită fină. Amestecă castraveții stoarse cu iaurtul, usturoiul pisat mărunt, uleiul de măsline și mărarul. Potrivește gustul cu sare și piper, apoi lasă sosul la rece până în momentul servirii.

Asamblează frigăruile introducând pe bețele de lemn bucățile de pui alternate cu legumele preferate. Dacă folosești bețe din lemn, este recomandat să le lași în apă rece douăzeci de minute înainte pentru a preveni arderile. Gătește frigăruile pe grătarul încins sau pe tigaia grill timp de zece sau doisprezece minute, întorcându-le pe toate părțile până când carnea este bine pătrunsă și rumenită frumos.

Servește frigăruile calde, alături de sosul tzatziki rece, lipii grecești ușor rumenite pe grătar și o salată proaspătă de legume. Această rețetă simplă îți aduce gustul autentic al vacanțelor mediteraneene direct în farfurie.