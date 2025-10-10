Reformele lui Merz. Schimbare semnificativă privind „pomenile” pentru imigranți

Guvernul german a aprobat schimbări semnificative privind Bürgergeld, sistemul de asistență socială pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, și a abrogat controversata lege a cetățeniei „turbo”, potrivit The European Conservative.

Măsurile vin după critici crescânde legate de costurile sociale și de imigrație, însă experții avertizează că reformele rămân superficiale și nu abordează cauzele profunde ale problemelor generate de migrație.

„Acest nou sistem va sprijini pe cei care fac eforturi să intre pe piața muncii, dar va fi mai dificil pentru cei care nu respectă regulile,” a declarat ministrul muncii, Bärbel Bas.

Decizia guvernului german de a modifica Bürgergeld a fost luată în cadrul coaliției de centru-dreapta, cu scopul de a introduce reguli mai stricte pentru solicitanți.

Introducerea inițială a Bürgergeld-ului a avut loc sub guvernul anterior de stânga, însă partidul AfD a criticat sistemul, susținând că acesta „a degenerat în bani pentru imigranți”.

Datele oficiale arată că numărul beneficiarilor străini care nu au lucrat niciodată în Germania a crescut de la 621.000 în 2016 la 891.000 în 2024, în timp ce numărul cetățenilor germani beneficiari a scăzut considerabil.

Ministrul muncii, Bärbel Bas, a subliniat că noile reguli vor include sancțiuni clare:

„Cei care nu se prezintă la centrele pentru ocuparea forței de muncă vor avea tăieri imediate de 30% din prestații, iar absențele repetate vor duce la suspendarea completă a plăților.”

Astfel, guvernul speră să stimuleze integrarea în muncă și să reducă abuzurile sistemului.

Pe lângă schimbările la Bürgergeld, guvernul a abrogat și legea cetățeniei „turbo”, care permitea imigranților bine integrați să obțină cetățenia germană după doar trei ani, în loc de cinci.

Votul parlamentar a fost majoritar: 450 de parlamentari au susținut abrogarea, inclusiv membri ai coaliției și AfD, în timp ce 134 au votat împotrivă.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a declarat:

„Abrogarea trimite un semnal clar: pașaportul german este o recompensă pentru integrare reușită, nu un stimulent pentru migrație ilegală.”

Totuși, unele aspecte ale legii liberale rămân, cum ar fi traseul de cinci ani pentru naturalizare și acceptarea cetățeniei duble.

Criticii, inclusiv co-președinta AfD, Alice Weidel, au catalogat măsurile drept „o simplă acțiune cosmetică” și au reînnoit solicitarea de a limita beneficiile sociale doar la cetățenii germani.

Modificările aduse Bürgergeld și abrogarea legii cetățeniei „turbo” au fost prezentate de cancelarul Friedrich Merz drept o reformă majoră, însă analiștii consideră că acestea sunt doar corecții minore.

Deși reforma ar putea stimula o integrare mai eficientă pe piața muncii, aceasta nu abordează problemele persistente privind deportările, care rămân mult în urma noilor naturalizări.

În prima jumătate a anului 2025, 148.000 de persoane au obținut cetățenia, în timp ce doar 11.807 au fost deportate.

Pe plan european, aceste măsuri ar putea influența politicile altor state privind imigrația și asistența socială, stabilind un precedent de echilibrare între sprijin social și controlul migrației.