Suedia anunță cea mai dură lege din Europa. Migrație limitată, reguli stricte

Migrația a fost tema centrală a unui editorial publicat de premierul suedez Ulf Kristersson în cotidianul Aftonbladet, unde acesta a denunțat eșecul integrării și a promis transformarea politicilor țării în cele mai dure din Europa.

Declarația marchează o ruptură radicală față de tradiția liberală a Suediei și se aliniază pactului electoral dintre Partidul Moderat al lui Kristersson și formațiunea de dreapta, Democrații Suedezi.

În editorialul intitulat „Trei lucruri sunt necesare pentru a reconstrui Suedia”, premierul a afirmat fără echivoc că „migrația pe scară largă și integrarea precară pur și simplu nu funcționează”.

Kristersson a adăugat că politica de migrație a Suediei trebuie remodelată pentru a deveni „cea mai strictă din Uniunea Europeană”.

Declarațiile premierului vin în contextul unei reconfigurări politice semnificative. Deși Suedia a fost considerată în anii 2010 un „super-erou umanitar” datorită deschiderii față de refugiați, realitatea socială s-a schimbat dramatic.

Creșterea criminalității, revoltele recente cu tentă islamistă și presiunea bugetară legată de șomajul în rândul unor grupuri de imigranți au alimentat scepticismul public.

În acest climat, alianța dintre Partidul Moderat și Democrații Suedezi a devenit un factor determinant pentru schimbarea de ton.

Kristersson a anunțat că intenționează să introducă teste de cetățenie mai exigente, cu accent pe cunoașterea limbii suedeze și a valorilor civice.

În paralel, premierul vrea să restricționeze accesul la azil pentru persoanele considerate „cereri nefondate”, despre care susține că blochează sistemul și reduc șansele reale ale celor aflați în nevoie.

De asemenea, modelul danez este privit ca sursă de inspirație. Copenhaga a reușit să limiteze fluxurile de solicitanți de azil printr-o combinație de politici stricte și acorduri cu state terțe.

Kristersson speră să reproducă acest succes și să poziționeze Suedia în avangarda luptei europene împotriva migrației ilegale.

Reacțiile interne sunt împărțite: susținătorii reformelor salută „schimbarea de paradigmă”, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului avertizează asupra riscurilor de marginalizare și discriminare.

Implicațiile acestor decizii depășesc însă granițele Suediei. În calitate de fost președinte al Consiliului Uniunii Europene, guvernul de la Stockholm a contribuit la consolidarea poziției blocului împotriva migrației ilegale.

Printre măsurile discutate la nivel european se numără folosirea tratatelor comerciale și a regimurilor de vize ca instrumente de presiune asupra țărilor de origine.

În perspectivă, accentul pe controlul migrației ar putea redefini nu doar politicile interne, ci și rolul Suediei în arhitectura europeană.

Dacă Kristersson reușește să își impună agenda, țara va trece definitiv de la imaginea de „paradis umanitar” la cea de stat cu politici restrictive, marcând una dintre cele mai abrupte schimbări de direcție din politica scandinavă recentă.