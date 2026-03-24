Realitatea Plus, din nou cu emisia suspendată. Când va fi aplicată sancțiunea CNA

Potrivit unui comunicat, CNA, reunit în şedinţă publică, a analizat 28 de rapoarte întocmite de Direcţia Monitorizare în urma sesizărilor primite și a decis sancţionarea postului Realitatea Plus, obligând radiodifuzorul să difuzeze pe 1 aprilie 2026, între orele 18:00 şi 21:00, exclusiv textul deciziei de sancţionare.

Consiliul a constatat încălcarea art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și a prevederilor art. 43 alin. (1) și (2), art. 82 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) și art. 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, în emisiuni difuzate în perioada 4–27 decembrie 2025, analizate în 26 dintre cele 28 de rapoarte.

CNA a analizat şi a vizionat fragmente din 28 de emisiuni difuzate în luna decembrie. „Au fost 28 emisiuni în care s-a discutat despre ce face Guvernul, despre USR, despre ce face Ilie Bolojan, referitoare la Recorder. Toate acuzaţiile aduse în aceste emisiuni au fost dintr-un singur punct de vedere. Nu am văzut nici măcar o încercare de a-i contacta pe cei despre care s-a discutat. Nu a existat niciun punct de vedere alternativ, nu a existat nimic”, a spus Dorina Rusu, membră CNA, citată de Pagina de Media.

Ea a adăugat: „Pur şi simplu în aceste emisiuni s-a discutat doar dintr-o perspectivă, cea a suveraniştilor, ca să zic aşa. Se şi discută la un moment dat despre faptul că suveraniştii trebuie să facă cumva ordine în interior, că nu se poate să existe două tabere şi să asculte de cuvântul lui Călin Georgescu care este cel mai puternic. Asta este atmosfera generală. Au existat câteva emisiuni în care au fost aduse acuzaţii concrete”.

Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, a declarat că este vorba despre „o încălcare programată şi sistemică a legii fără nicio reţinere”. „Pur şi simplu comportamentul editorial al acestui post e de neschimbat. Aproape că îmi dă senzaţia că e un fel de declaraţie de continuitate a încălcării legii”, a spus acesta.

Valentin Jucan a propus sancțiunea de suspendare a emisiei pentru trei ore, iar opt dintre cei zece membri prezenţi la şedinţa de marţi au votat în favoarea acesteia.