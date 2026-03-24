EVZ Special

Dan Andronic, despre scandalul de la Realitatea Plus: Mirarea mea e că i-au dat drumul

Comentează știrea
Dan Andronic, despre scandalul de la Realitatea Plus: Mirarea mea e că i-au dat drumulDan Andronic. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Scandalul de la Realitatea Plus, televiziune luată în vizor de ANAF, una din tre marile știri ale zilei. Dan Andronic realizatorul podcastului difuzat, azi, pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România, a explicat că nu e mirat de neregulile suspectate de inspectori. Singurul lucru care l-a surprins pe jurnalist este legat de „unda verde” care s-a dat pentru începerea acestor verificări.

Dan Andronic, despre scandalul de la Realitatea Plus: Mirarea mea e că i-au dat drumul

Andronic a citit dintr-un mesaj pe care i l-a trimis Victor Ciutacu, jurnalist la România TV, care a scris despre cazul Realitatea Plus. „Mi-a dat acum Victor Ciutacu un mesaj. Ați văzut scandalul cu Realitatea Plus, prinsă într-o suveică de evaziune fiscală? De parcă nu se știa. Acum au descoperit. Victor mi-a trimis acum ce a scris, da?

Așa, Victor Ciutacu acum câteva minute a scris. Știți cum e plătit partenerul de aruncat cu rahat în ventilator al generalului Pufi? (Dan Andronic: Cred că ăsta e Rizea). Pe de-o parte, printr-un cont PFA înregistrat în Franța, într-un sat și într-un cont din Republica Moldova.

Cum e plătit Rizea

Pe două nume. Cel din naștere și cel pe care și l-a luat după ce a plecat pe goană. Și Ilustra soție funcționează pe două identități: românească și moldovenească. Pe una are contractul de închiriere din cartierul bogaților, adică la Țiriac,  la Stejarii. Că Țiriac a renunțat de mult să mai fie selectiv și mai are pe cap și controlul direcției specializate a ANAF pentru cercetarea averilor suspecte.

Criză la CE Oltenia. Peste 1.500 de mineri rămân fără contracte. Bolojan exclude salariile compensatorii
ANAF, despre controlul la firmele lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus: Tranzacții și fluxuri financiare suspecte

Fiindcă n-are venituri sau depozite în bănci care să justifice plata chiriei de multe mii de euro pe lună. (Dan Andronic: Da, acolo e vreo 5.000 de euro. pe lună la Țiriac, un apartament. Amândoi apar în suveica evazionistă a celor 70 de firme, cu tranzacții semnificative, cu plătitori și beneficiari identificați, alături de politicieni, lideri de opinie, oameni de televiziune, vedete ale momentului. Dacă știu eu asta, evident că și statul român știe, eu zic să rămâneți pe aici, s-ar putea să merite”, este postarea lui Ciutacu, redată de Dan Andronic.

Care e marea surpriză

„Nu știu dacă merită, dar am văzut toată nebunia de acolo. Sincer, mirarea mea nu e că s-a întâmplat, ci fac și eu, zic și eu cum a zis Mirel (n.r.- Mirel Curea), mirarea mea e că i-au dat drumul”, a afirmat realizatorul podcastului.

1
1
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Țările mici din UE se îndatorează, Germania și Franța prosperă pe banii României, Bulgariei și statelor baltice
Dan Andronic, despre scandalul de la Realitatea Plus: Mirarea mea e că i-au dat drumul
Dan Andronic, despre scandalul de la Realitatea Plus: Mirarea mea e că i-au dat drumul
Cât mai rezistă NATO? Alianța militară trebuie să se reinventeze urgent

Proiecte speciale