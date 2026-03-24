Dan Andronic, despre scandalul de la Realitatea Plus: Mirarea mea e că i-au dat drumul

Scandalul de la Realitatea Plus, televiziune luată în vizor de ANAF, una din tre marile știri ale zilei. Dan Andronic realizatorul podcastului difuzat, azi, pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România, a explicat că nu e mirat de neregulile suspectate de inspectori. Singurul lucru care l-a surprins pe jurnalist este legat de „unda verde” care s-a dat pentru începerea acestor verificări.

Andronic a citit dintr-un mesaj pe care i l-a trimis Victor Ciutacu, jurnalist la România TV, care a scris despre cazul Realitatea Plus. „Mi-a dat acum Victor Ciutacu un mesaj. Ați văzut scandalul cu Realitatea Plus, prinsă într-o suveică de evaziune fiscală? De parcă nu se știa. Acum au descoperit. Victor mi-a trimis acum ce a scris, da?

Așa, Victor Ciutacu acum câteva minute a scris. Știți cum e plătit partenerul de aruncat cu rahat în ventilator al generalului Pufi? (Dan Andronic: Cred că ăsta e Rizea). Pe de-o parte, printr-un cont PFA înregistrat în Franța, într-un sat și într-un cont din Republica Moldova.

Pe două nume. Cel din naștere și cel pe care și l-a luat după ce a plecat pe goană. Și Ilustra soție funcționează pe două identități: românească și moldovenească. Pe una are contractul de închiriere din cartierul bogaților, adică la Țiriac, la Stejarii. Că Țiriac a renunțat de mult să mai fie selectiv și mai are pe cap și controlul direcției specializate a ANAF pentru cercetarea averilor suspecte.

Fiindcă n-are venituri sau depozite în bănci care să justifice plata chiriei de multe mii de euro pe lună. (Dan Andronic: Da, acolo e vreo 5.000 de euro. pe lună la Țiriac, un apartament. Amândoi apar în suveica evazionistă a celor 70 de firme, cu tranzacții semnificative, cu plătitori și beneficiari identificați, alături de politicieni, lideri de opinie, oameni de televiziune, vedete ale momentului. Dacă știu eu asta, evident că și statul român știe, eu zic să rămâneți pe aici, s-ar putea să merite”, este postarea lui Ciutacu, redată de Dan Andronic.

„Nu știu dacă merită, dar am văzut toată nebunia de acolo. Sincer, mirarea mea nu e că s-a întâmplat, ci fac și eu, zic și eu cum a zis Mirel (n.r.- Mirel Curea), mirarea mea e că i-au dat drumul”, a afirmat realizatorul podcastului.