Listele repatrierilor, sub semnul întrebării. O familie cu un bebeluș de opt luni, blocată în Dubai

Scandalul legat de repatrierile românilor din Orientul Mijlociu ia amploare, iar ministrul de Externe, Oana Țoiu, se află în centrul criticilor. Controversa vizează modul în care a fost stabilită lista pasagerilor pentru zborul organizat pe 5 martie pe ruta Oman–România. Potrivit unor informații apărute în spațiul public, aeronava ar fi plecat cu mai multe locuri libere, în timp ce persoane considerate vulnerabile nu au fost incluse pe listă, arată România TV.

Ministerul Afacerilor Externe susține că selecția pasagerilor s-a făcut după criterii de prioritate. Purtătorul de cuvânt al instituției, Andrei Țărnea, a explicat că evacuările au vizat în primul rând persoanele aflate în situații de risc. Potrivit reprezentantului MAE, în această categorie intră copiii, persoanele cu probleme medicale și femeile însărcinate.

El a subliniat că aceste criterii au fost stabilite încă de la început și nu au fost modificate.

„Deci, acestea sunt categoriile, acestea au fost din prima zi, nu s-au schimbat niciodată, nu se vor schimba niciodată, sunt în mod în natural. Acestea sunt, de altfel, cazurile care fac obiectul asistenţei consulare oferită de România sau alte state în mod curent”, a arătat el.

Deși criteriile par clare pe hârtie, situația din avionul care a plecat din Oman ridică semne de întrebare.

În avion s-ar fi aflat și persoane despre care nu este clar dacă îndeplineau criteriile stabilite pentru repatriere. Surse citate în acest caz susțin că cel puțin trei cupluri ar fi fost incluse pe listă fără să fie evident dacă se încadrau în categoriile prioritare.

Mai mult, în cazul a doi tineri de 22 de ani ar fi existat intervenții la nivelul Ministerului Afacerilor Externe pentru ca aceștia să fie trecuți pe lista pasagerilor și să poată urca în aeronava care a plecat spre România.

În același timp, fiica fostului premier Victor Ponta nu ar fi fost inclusă pe lista pasagerilor, deși, potrivit tatălui său, îndeplinea toate condițiile stabilite de MAE. Politicianul a afirmat că ministrul de Externe ar fi dispus ca Irina Ponta să nu fie lăsată să urce în avion, invocând faptul că prezența acesteia ar reprezenta „o vulnerabilitate de imagine”.

În acest context, Daciana Sârbu, mama fetei, a anunțat că intenționează să depună plângere penală împotriva ministrului de Externe, acuzând abuz în serviciu.

În timp ce unele persoane au reușit să urce în avionul de repatriere, o familie cu un copil de opt luni nu a avut aceeași șansă. Cei trei se află încă în Dubai, iar tatăl a declarat, în emisiunea „Punctul culminant” de la România TV, că reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe i-au contactat abia după zece zile de la solicitarea de ajutor.

Întrebat de moderatorul Victor Ciutacu dacă înaintea lor au fost considerați prioritari mulți alți copii mai mici de opt luni, bărbatul a răspuns ironic. Acesta a spus că timpul lung de așteptare ar putea duce chiar la creșterea vânzărilor de teste de sarcină, făcând haz de situația în care se află familia sa.