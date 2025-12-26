Social

Răspunsul Papei Leon la scrisoarea unei fetițe din București, ajuns de sărbători

Răspunsul Papei Leon la scrisoarea unei fetițe din București, ajuns de sărbătoriPapa Leon. Sursa foto: Captură video Youtube
Papa Leon al XIV-lea i-a răspuns unei fetițe din București care, în toamnă, i-a trimis o scrisoare și un desen, mesajul ajungând la familia copilei de sărbători, potrivit Vatican News.

Mesajul fetiței a ajuns la Papa Leon după pelerinaj

Potrivit sursei menționate anterior, care a luat legătura cu familia Isabelei, aceștia s-au aflat la Roma într-un pelerinaj organizat cu ocazia Jubileului dedicat speranței, iar fetița cea mică a pregătit de mai mult timp un desen pe care își dorea să îl ofere personal suveranului pontif.

Din cauza aglomerației, fetița nu a reușit să își ducă la capăt planul. Ulterior, alături de părinți și de sora ei mai mare, Isabela i-a trimis suveranului pontif desenul realizat, împreună cu o scrisoare scurtă în care i-a povestit cum l-a văzut în Piața Sfântul Petru și ce a dorit să transmită prin desen.

Ce se arată în scrisoare

Papa Leon a răspuns scrisorii pe 5 decembrie, iar mesajul a ajuns la familia din București chiar în noaptea de Crăciun.

„Dragă Isabela, Papa Leon al XIV-lea a primit scrisoarea ta și desenul pe care i l-ai trimis, iar pentru acestea îți mulțumește din toată inima. Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”, se arată în scrisoare.

Scrisoare

Scrisoare. Sursa foto: Freepik

Ultima parte a mesajului

Papa Leon a afirmat că gestul fetiței, de a se ruga „pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului”, este „foarte frumos”.

„Sfântul Părinte va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi", se mai arată în documentul semnat de monseniorul Anthony Ekpo.

„Sfântul Părinte va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi”, se mai arată în documentul semnat de monseniorul Anthony Ekpo.

Proiecte speciale