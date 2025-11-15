Raluca Turcan: Victoria suveraniștilor în Capitală ar fi un fiasco. Ce spune de relația PSD-AUR

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, la Prima TV, că o victorie a candidatului suveranist în București ar reprezenta „un fiasco politic, instituțional și moral teribil” și că partidele de guvernare ar fi trebuit să aibă un candidat comun. Turcan nu exclude, de asemenea, posibilitatea unui blat între PSD și AUR pentru Primăria Capitalei.

Deputatul PNL Raluca Turcan a afirmat că o eventuală câștigare a alegerilor din București de către suveraniști ar reprezenta „un fiasco politic, instituțional și moral teribil”. Ea a explicat că primarul Capitalei este al doilea cel mai votat politician, iar o astfel de victorie ar transmite un semnal negativ puternic în societate.

„Câştigarea alegerilor din Bucureşti de către suveranişti ar fi un fiasco politic, instituţional şi moral teribil. Pentru că primarul Bucureştiului este al doilea cel mai votat om şi ar fi un semnal negativ extrem de puternic, care după aceea ar putea să se ducă în întreaga societate că, totuşi, acest discurs de ură, de învrăjbire, de negare a tot ceea ce funcţionează în stat poate să producă rezultate” a declarat aceasta

Turcan a subliniat că instituțional ar fi, de asemenea, un eșec, amintind exemple din alte țări, precum Olanda, unde extremiștii ajunși la guvernare nu au livrat rezultate și au fost ulterior sancționați la vot. Ea a adăugat că pierderile ar afecta și administrarea celui mai mare oraș din țară.

Raluca Turcan a declarat că Ciprian Ciucu este cea mai bună variantă pentru Primăria Capitalei, conform opiniilor oamenilor cu care a discutat și rezultatelor din Sectorul 6. Ea și-a exprimat îngrijorarea ca AUR să nu-și susțină propriul candidat, având în vedere sprijinul anterior primit de la Marcel Ciolacu.

Întrebată dacă se așteaptă la un blat între PSD și AUR, Turcan a răspuns: „Nu-l exclud. Nu-l exclud”. Ea a mai spus că, în opinia sa, competiția pentru primar general este deschisă și că accesul cetățenilor la informație corectă ar putea crește șansele lui Ciprian Ciucu.

Deputatul PNL susține că partidele din coaliția de guvernare ar fi trebuit să desemneze un candidat comun pentru Primăria Capitalei, pentru a nu-și „canibaliza” voturile. Ea a explicat că fragmentarea sprijinului crește riscul unui vot mai mare pentru extremiști și poate tensiona atmosfera din coaliție.

La alegerile pentru Primăria Capitalei, coaliția de guvernare are trei candidați, Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), în timp ce AUR îl susține pe Anca Alexandrescu. Turcan a subliniat că o variantă comună ar fi fost ideală pentru eficiența coaliției.