Justitie

Radu Trufan, șeful Judecatoriei Baia Mare, amenințat cu moartea de un condamnat

Radu Trufan, șeful Judecatoriei Baia Mare, amenințat cu moartea de un condamnatRadu Trufan. Sursa foto: Luju.ro
Radu Trufan, președintele Judecătoriei Baia Mare, beneficiază de protecția autorităților după ce a fost amenințat cu moartea de către un inculpat pe care l-a condamnat. Potrivit magistratului, persoana respectivă i-a publicat fotografia într-un grup de Facebook cu aproximativ 10.000 de membri, însoțită de mesaje ce incitau la ură și violență. „Guvernul să fie foarte atent la ce mesaje transmite în societate. Pe baza unor mesaje de decredibilizare a judecătorilor și procurorilor apare riscul că cetățenii să nu mai respecte legea”, a transmis magistratul.

Radu Trufan atrage atenția asupra climatului tot mai tensionat în care activează magistrații și subliniază riscurile la care sunt expuși aceștia în contextul discursurilor publice. El avertizează că mesajele care pun sub semnul întrebării autoritatea judecătorilor și procurorilor pot avea consecințe grave, afectând încrederea publicului în sistemul de justiție și respectarea legii.

Judecătorul Radu Trufan, delegat începând cu luna iulie 2025 la conducerea Judecătoriei Baia Mare, a informat recent Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în legătură cu emiterea unui ordin de protecție împotriva unui inculpat dintr-un dosar pe care acesta l-a instrumentat.

Trufan activează la Judecătoriea Baia Mare din anul 2021. În perioada februarie 2022-iulie 2025, magistratul a ocupat, tot prin delegare, funcția de coordonator al Secției penale a aceleiași instanțe.

Magistratul s-a adresat Consiliului Superior al Magistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat primirea notificării prin care  judecătorul Radu Trufan a informat instituția cu privire la situația menționată:

„Sunt Trufan Andrei Radu, președintele Judecătoriei Baia Mare, iar anul trecut am obținut ordin de protecție împotriva unui inculpat, deoarece m-a hărțuit și amenințat în mediul online. Dosarul este nr. [17414/182/2024] al Judecătoriei Satu Mare. Totodată, pe rolul Judecătoriei Târgu Lăpuș este și un dosar de ultraj judiciar, tot pentru fapte similare de amenințare online, înregistrat sub nr. [2783/182/2024]”.

Radu Trufan, șeful Judecatoriei Baia Mare, amenințat cu moartea. Sursa foto: Luju.ro

Judecătorul Radu Trufan, sub protecția mascaților timp de două săptămâni

În urma confirmării venite din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lumea Justiției a luat legătura joi, 21 august 2025, cu judecătorul Radu Trufan, pentru a obține detalii privind situația sa. Magistratul a declarat că, în contextul unor amenințări primite, a solicitat nu doar emiterea unui ordin de protecție, ci și sprijin suplimentar din partea Poliției Române.

Astfel, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a dispus măsuri speciale de siguranță, implicând echipe ale Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS). Timp de două săptămâni, locuința judecătorului și deplasările acestuia, precum și cele ale soției sale, au fost supravegheate de trupele speciale, pentru a preveni orice incident, scriu jurnaliștii de la luju.ro.

