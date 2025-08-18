Social Trenul Baia Mare – București, blocat în Rupea din cauza unui macaz defect







Luni dimineață, circulația trenului IR 1734, care efectuează legătura între Baia Mare, Cluj Napoca și București Nord, a fost blocată în stația Rupea din județul Brașov, în urma unui defect tehnic apărut la un macaz de pe linia ferată.

Compania CFR Călători a confirmat incidentul și a precizat că problema ține de infrastructura gestionată de CFR SA. „Urmare a avizării administratorului de infrastructură – CFR SA cu privire la producerea unui deranjament la infrastructura feroviară (macaz defect) din stația Rupea, este afectată circulația trenului IR 1734 Baia Mare – Cluj Napoca – București Nord”, a transmis CFR Călători.

Trenul se afla în mers pe una dintre cele mai importante axe feroviare din România și transporta zeci de pasageri spre Capitală, când a fost nevoit să se oprească din cauza avariei. În acest moment, garnitura se află în staționare forțată, iar reluarea traseului depinde de remedierea rapidă a defecțiunii tehnice.

CFR Infrastructură a mobilizat echipele tehnice la fața locului pentru a rezolva problema, însă până la finalizarea lucrărilor, trenul IR 1734 rămâne blocat în stația Rupea. „Trenul își va relua mersul în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de managerul infrastructurii feroviare”, a adăugat CFR Călători în comunicatul transmis presei.

Deși defectul afectează momentan o singură garnitură, autoritățile feroviare iau în calcul posibilitatea ca și alte trenuri care tranzitează zona să fie afectate. Intervențiile presupun verificări tehnice detaliate și înlocuirea pieselor defecte, proces care poate dura mai multe ore în funcție de complexitatea defecțiunii.

Pasagerii aflați la bordul trenului sunt ținuți la curent cu evoluția situației de către personalul feroviar. Deocamdată nu au fost semnalate incidente medicale sau situații de urgență în rândul călătorilor, dar disconfortul generat de întârziere este semnificativ, mai ales pentru cei care aveau legături în alte orașe.

CFR avertizează că, în funcție de durata intervenției tehnice, se pot înregistra și alte întârzieri pe secția Brașov – Sighișoara, una dintre cele mai circulate rute feroviare din centrul țării. „În funcție de momentul redeschiderii, este posibil să apară decalări de orare și în circulația altor trenuri de pe secția Brașov – Sighișoara”, a precizat compania.

Acest lucru înseamnă că toate garniturile programate să treacă prin zona afectată pot suferi modificări în orarul de sosire și plecare. CFR Infrastructură a anunțat că face tot posibilul pentru remedierea rapidă a defecțiunii, dar nu a oferit un termen estimativ pentru restabilirea traficului normal.

Pasagerii sunt îndemnați să consulte site-urile oficiale sau să contacteze personalul din stații pentru informații actualizate. În condițiile în care astfel de incidente pot perturba serios traficul feroviar, CFR este din nou în centrul atenției în ceea ce privește starea infrastructurii și necesitatea unor investiții urgente pentru modernizare și digitalizare.