Social Vasile Bănescu: Suntem o societate parțial prost educată. Un creștin nu este agresiv, analfabet, rău







Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a declarat sâmbătă la B1 TV că românii nu sunt atât de creștini pe cât pretind, iar această lipsă se reflectă în creșterea violenței, agresivității și analfabetismului moral și educațional din societate. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „360 de grade”, moderată de Alina Bădic, și punctează o criză morală și socială fără precedent în România recentă.

În cadrul emisiunii, Bănescu a explicat că societatea românească este profund scindată și polarizată, ceea ce amplifică tensiunile sociale. „Trăim într-o societate compusă din cel puțin două grupuri mari de oameni care văd diferit evoluția României în viitorul apropiat”, a spus teologul, evidențiind efectele conflictelor politice recente, precum anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Bănescu a atras atenția că dezbinarea societății scoate la lumină comportamente agresive și lipsite de educație, inclusiv ura și violența domestică. „Societatea e străbătută de tensiuni foarte mari, care au învrăjbit oamenii și au scos la suprafață lucruri nebănuit de urâte”, a explicat el, menționând că analiza trebuie făcută dintr-o perspectivă morală și educațională solidă, capabilă să distingă binele de rău.

Teologul a subliniat și dimensiunea concretă a problemei: educația precară și lipsa reperelor morale au dus la o confuzie între bine și rău. „Suntem o societate parțial prost educată, ceea ce înseamnă absența unei educații reale, orientate corect. Omul majoritar poate ajunge la confuzii grave”, a spus Bănescu.

El a criticat, de asemenea, superficialitatea credinței în România: „Poporul român nu se mai suprapune cu un popor creștin real. Un creștin nu este agresiv, analfabet, rău și nu folosește religia pentru a-și justifica ură sau violență.” În ultimele luni, România a înregistrat peste 30 de omoruri de femei, un nivel fără precedent, ceea ce demonstrează ruptura dintre valorile creștine și comportamentele reale din societate.

În opinia fostului purtător de cuvânt al BOR, revenirea la valorile creștine autentice ar putea contribui la reducerea tensiunilor și la o mai bună funcționare a comunității. „Nu suntem atât de creștini pe cât ne plece sau cât spun unii că am fi. Trebuie să fim atenți la cum folosim termenul ‘creștin’ și să ne raportăm responsabil la educație, moralitate și valori reale”, a concluzionat Bănescu.