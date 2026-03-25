Radu Mazăre Junior susține că provine dintr-o „familie modestă”. „Nu aveam bani la discreție în adolescență”

Radu Mazăre junior a explicat la un podcast că adolescența sa nu a fost una cu foarte mulți bani. Mai exact părinții erau cumpătați și nici vorbă de card nelimitat ca alți copii de bani gata.

Fiul fostului edil al Constanței a povestit că adolescența sa nu a fost una abundentă pe parte financiară. ”Nu mai țin minte exact ce bani îmi dădeau, dar pot să spun sigur că nu aveam un card nelimitat cum sunt exemple ale altor copii.

Nici bani la discreție pe mână nu aveam, aveam strictul necesar. Cum s-a observat și se observă și acum eu nu fac excese să mă postez cu șampanii, artificii, nu știu ce mese, nu știu ce hoteluri. Noi în general am fost o familie modestă”, a explicat juniorul.

De altfel, acesta a explicat că nici acum nu aruncă banii pe chestiuni materiale. ”Avem un confort, dar nu mergem la hoteluri de mii de euro pe seară. Nu am haine foarte scumpe sau mașini foarte scumpe pentru că până la urmă sunt chestiuni materiale, care poate îți aduc o satisfacție, dar nu fac diferența deloc din perspectiva noastră.

Statutul poate fi emanat prin inteligență și prin atitudine. Asta nu înseamnă că trebuie să mergem la o întâlnire în tricou și cu blugii rupți sau cu blugii lăsați în vine, pentru că bineînțeles sunt chestiuni de perecepție”, a mai spus Radu Mazăre junior.

Pe de altă parte, nici hainele sale nu sunt toate de designer. Dar are grijă ca mereu să arate bine. ”Trebuie să ai o cămașă, un sacou, dar nu trenuie să dai pe sacou 2000 de euro. Adică eu am sacouri și de la Zara. Adică nu e nicio problemă că am sacouri de la Zara atâta vreme cât e întreținut, e călcat, arată bine”, a încheiat Radu Mazăre junior pledoaria pentru modestie.