Răducu Mazăre a rămas fără o parte din ficat. Ce i s-a întâmplat fiului fostului edil

Răducu Mazăre a povestit la un podcast că a trecut printr-o intervenție complicată la ficat. Acesta a rămas fără o parte din acest organ după ce medicii i-au explicat că este singura variantă.

Fiul lui Radu Mazăre a povestit că a trecut printr-o intervenție complicată. Totul a pornit de la niște investigații legate de tiroidă. ”Mă căutam pentru tiroidă Hashimoto și mulți mi-au spus că nu am ce să fac, dar eu tot insistam.

Și am dat de o doamnă doctor care mi-a dat să fac o analiză a microbiomului intestinal. Și m-a trimis la CT și cobor după masă și-mi spune că am ceva de 12 centimetri pe ficat. Era un chist provocat de un parazit. Nu era tumoră, că muream la cat era de mare”, a povestit omul de afaceri.

După ce a făcut descoperirea medicii au decis că trebuie operat. ”Mi-a tăiat lobul stâng din ficat. Adică aproximatov 35% din ficat, Am și poză. Pentru că a tăiat o bucată de ficat la propriu. Iar acum îl monitorizez să crească înapoi. Nu va crește fix acolo unde a fost tăiat. Se mărește cealaltă parte”, a povestit omul de afaceri.

Dar avantajul este că ficatul este organul cel mai mare din organism. Drept urmare putem să trăim cu 25% la sută din el. Mie mi-a tăiat 33 deci am rămas cu 67% deci el crește. Faptul că nu mai beau alcool acum mă ajută. Am voie să beau alcool, acum. Nu am avut voie vreo 10 luni și m-am obișnuit fără și acum nu mai vreau”, a mai spus Răducu Mazăre.

Acesta a explicat că a preferat să rămână în România pentru că specialiștii de aici sunt foarte bine pregătiți. ”Am avut mare noroc cu ambele doamne doctor care m-au ghidat și care m-au operat. Operația a fost la Spitalul Fundeni, unde lucrurile au mers foarte bine. Am ales să nu merg în străinătate”, a conchis fiul fostului primar.