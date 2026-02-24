Radu Mazăre s-a retras în Madagascar alături de soție și copil. Ce face fostul edil al Constanței acolo

Radu Mazăre a plecat de pe plaiurile mioritice și a decis să se mute în Madagascar. Unul dintre românii care au ajuns acolo și este vlogger de călătorii a povestit despre întâlnirea cu fostul primar.

Un vlogger de călătorii care a ajuns și prin Madagascar a fost plăcut surprins de către primirea oferită de Radu Mazăre. Acesta din urmă are un resort acolo și se pare că afacerea merge foarte bine.

”A fost super tare. Am stat la masă cu Mazăre, cu soția lui. Mi-au explicat cum sunt lucrurile pe aici. Mi se pare foarte tare, resortul e foarte mișto. Și faptul că am wifi, nu vă dați seama ce important e să ai wifi aici. Mi-au povestit despre cât e de greu să faci un bussines aici, despre cum sunt oamenii”, a explicat acesta.

De asemenea vloggerul a explicat că a fost recunoscut de către angajații fostului primar. Nu de alta, dar pe rețelele de socializare acesta este extrem de urmărit. Desigur Radu Mazăre nu prea știa cine e.

”De fapt cum ne-au recunoscut?! Cumva eu pentru că sunt român, ei și-au dat seama că sunt român și mai sunt doi români care lucrează pentru el și cred că m-au recunoscut de pe tiktok. El nu știe, că nici nu are de ce să aibă treabă el”, a explicat tiktokerul.

Se pare că fostul edil a lăsat o impresie foarte bună vloggerului. ”Dar a fost foarte de treabă cu mine. Foarte lejer, m-au invitat, mi-au arătat pe aici, foarte, foarte drăguți oamenii.

Și e marfă așa să întâlnești români la mama dracu și să vorbești limba română. E o diferență între a întâlni un român în Italia, Spania, Thailanda chiar și alta e să vorbești română cu un români, că sunt vreo 4-5 vorbitori de de limba română aici, în nord-estul Madagascarului. Chiar e tare!”, a mai spus acesta