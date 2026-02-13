International

Putin a primit cadou icoana Maicii Domnului „Vindecătoarea”

Comentează știrea
Putin a primit cadou icoana Maicii Domnului „Vindecătoarea”Alexander Tkachenko și Putin. Sursa foto: Kremlin.ru
Din cuprinsul articolului

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a primit în dar vineri, 13 februarie, icoana Maicii Domnului „Vindecătoarea”. Obiectul de cult i-a fost oferit de protopopul Alexander Tkachenko, care conduce Fundația „Cercul Bunătății”, informează kremlin.ru.

Lui Vladimir Putin i s-a oferit în dar  o icoană miraculoasă

Gestul simbolic a avut loc în context oficial, icoana fiind prezentată drept un semn de sprijin spiritual și binecuvântare. Fundația coordonată de Tkachenko este cunoscută pentru implicarea în proiecte caritabile și sociale și, de asemenea, sprijină copiii cu afecțiuni grave. Informația a fost publicată pe site-ul oficial al Kremlinul.

Înainte de a oferi darul, protopopul a menționat că icoana fusese păstrată la Mănăstirea Alekseevski din Moscova, unde este venerată ca făcătoare de minuni încă din secolul al XVII-lea.

Adresându-i-se președintelui Vladimir Putin, Alexander Tkachenko a declarat: „Vă rog să primiți această icoană drept semn de recunoștință din partea părinților și copiilor pentru crearea temeliei și ca binecuvântare pentru activitatea dumneavoastră.”

Secretul Smarandei Gheorghiu, „Maica Smara”, femeia din România care a cucerit Europa
Secretul Smarandei Gheorghiu, „Maica Smara”, femeia din România care a cucerit Europa
Final de poveste pentru un brand care a dat ora exactă în SUA în ultimii 90 de ani
Final de poveste pentru un brand care a dat ora exactă în SUA în ultimii 90 de ani

Vladimir Putin: „Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc!”

Putin și Tkachenko

Putin și Tkachenko. Sursa foto: kremlin.ru.

Tkachenko a explicat că este vorba despre icoana Maicii Domnului „Vindecătoarea”

Protopopul Alexander Tkachenko a explicat că este vorba despreicoana Maicii Domnului „Vindecătoarea”. Potrivit descrierii oferite de cleric, icoana o înfățișează pe Maica Domnului aplecată deasupra patului unui copil bolnav, imagine simbolică asociată cu ideea de vindecare și ocrotire.

„Aceasta este icoana Maicii Domnului Vindecătoarea. Din punct de vedere istoric, a fost adăpostită în Mănăstirea Alekseevski din Moscova. Încă din secolul al XVII-lea, este venerată ca fiind miraculoasă. O înfățișează pe Maica Domnului aplecată peste patul unui băiat bolnav”, a explicat Tkachenko.

Alexander Tkachenko

Alexander Tkachenko și Vladimir Putin. Sursa foto: kremlin.ru.

Putin s-a închinat și a sărutat icoana

Președintele Vladimir Putin a primit cu recunoștință darul oferit de protopop, închinându-se și sărutând icoana, după care a strâns mâna preotului într-un gest de apreciere.

În timpul întâlnirii de la Kremlin, protopopul Alexander Tkachenko, i-a mulțumit lui Putin pentru sprijinul acordat înființării fundației „Cercul Bunătății” și i-a prezentat un bilanț al activității organizației pe parcursul ultimilor cinci ani.

Tkachenko a subliniat că fundația nu doar că a facilitat accesul copiilor ruși la tratamente medicale inovatoare, dar a oferit și șansa celor afectați de afecțiuni grave de a duce o viață adultă independentă și fericită.

Înainte de această întâlnire, Putin a răspuns și unor dorințe formulate de copii prin Linia Directă de Anul Nou. Astfel, Vladimir, un băiat de unsprezece ani pasionat de judo, a primit un kimono albastru, iar Yegor, membru al Armatei Tinere din Teritoriul Altai, a avut ocazia să zboare cu avionul. Micii beneficiari s-au arătat extrem de încântați de cadouri.

1
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Secretul Smarandei Gheorghiu, „Maica Smara”, femeia din România care a cucerit Europa
23:43 - Final de poveste pentru un brand care a dat ora exactă în SUA în ultimii 90 de ani
23:32 - Fost ministru de Finanțe: PSD și-ar putea retrage sprijinul politic pentru Bolojan, în contextul recesiunii
23:23 - Retragerea „Carrefour” în „cheie” istorică
23:15 - Rusia recurge la o procedură nouă pentru blocarea paginilor de internet
23:08 - Gigi Becali a stabilit condițiile în care Ștefan Târnovanu pleacă de la FCSB: Vrea să facă ce a făcut Șut

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale