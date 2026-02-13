Putin a primit cadou icoana Maicii Domnului „Vindecătoarea”

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a primit în dar vineri, 13 februarie, icoana Maicii Domnului „Vindecătoarea”. Obiectul de cult i-a fost oferit de protopopul Alexander Tkachenko, care conduce Fundația „Cercul Bunătății”, informează kremlin.ru.

Gestul simbolic a avut loc în context oficial, icoana fiind prezentată drept un semn de sprijin spiritual și binecuvântare. Fundația coordonată de Tkachenko este cunoscută pentru implicarea în proiecte caritabile și sociale și, de asemenea, sprijină copiii cu afecțiuni grave. Informația a fost publicată pe site-ul oficial al Kremlinul.

Înainte de a oferi darul, protopopul a menționat că icoana fusese păstrată la Mănăstirea Alekseevski din Moscova, unde este venerată ca făcătoare de minuni încă din secolul al XVII-lea.

Adresându-i-se președintelui Vladimir Putin, Alexander Tkachenko a declarat: „Vă rog să primiți această icoană drept semn de recunoștință din partea părinților și copiilor pentru crearea temeliei și ca binecuvântare pentru activitatea dumneavoastră.”

Vladimir Putin: „Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc!”

Protopopul Alexander Tkachenko a explicat că este vorba despreicoana Maicii Domnului „Vindecătoarea”. Potrivit descrierii oferite de cleric, icoana o înfățișează pe Maica Domnului aplecată deasupra patului unui copil bolnav, imagine simbolică asociată cu ideea de vindecare și ocrotire.

„Aceasta este icoana Maicii Domnului Vindecătoarea. Din punct de vedere istoric, a fost adăpostită în Mănăstirea Alekseevski din Moscova. Încă din secolul al XVII-lea, este venerată ca fiind miraculoasă. O înfățișează pe Maica Domnului aplecată peste patul unui băiat bolnav”, a explicat Tkachenko.

Președintele Vladimir Putin a primit cu recunoștință darul oferit de protopop, închinându-se și sărutând icoana, după care a strâns mâna preotului într-un gest de apreciere.

În timpul întâlnirii de la Kremlin, protopopul Alexander Tkachenko, i-a mulțumit lui Putin pentru sprijinul acordat înființării fundației „Cercul Bunătății” și i-a prezentat un bilanț al activității organizației pe parcursul ultimilor cinci ani.

Tkachenko a subliniat că fundația nu doar că a facilitat accesul copiilor ruși la tratamente medicale inovatoare, dar a oferit și șansa celor afectați de afecțiuni grave de a duce o viață adultă independentă și fericită.

Înainte de această întâlnire, Putin a răspuns și unor dorințe formulate de copii prin Linia Directă de Anul Nou. Astfel, Vladimir, un băiat de unsprezece ani pasionat de judo, a primit un kimono albastru, iar Yegor, membru al Armatei Tinere din Teritoriul Altai, a avut ocazia să zboare cu avionul. Micii beneficiari s-au arătat extrem de încântați de cadouri.