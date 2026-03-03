Purificatoare naturale din mitologia NASA și taxa pe confort din apartamentele moderne

În fiecare iarnă urbană apare același reflex: vrem aer „mai curat” în casă, dar fără șantier, fără investiții în ventilație, fără să ne schimbăm obiceiurile. În acel gol intră o promisiune seducătoare: plantele de apartament ca purificatoare naturale, validate de NASA.

Originea acestei povești este reală. NASA a publicat la finalul anilor ’80 un raport tehnic despre plantele de interior și potențialul lor de a reduce anumiți poluanți în spații închise, gândite inclusiv pentru habitate etanșe. Rezultatul a fost preluat, popularizat și, în multe cazuri, „îmbunătățit” în social media până la forma de slogan: pui o plantă la fiecare 10 metri pătrați și ai rezolvat calitatea aerului, somnul, praful și viața.

Partea disciplinată, care ține de fapte și documente, începe cu întrebarea corectă: ce a testat, de fapt, NASA, în ce condiții, ce plante apar în raport, ce poluanți au fost urmăriți și ce spun studiile ulterioare despre eficiența plantelor în locuințe reale.

Raportul NASA semnat de B. C. Wolverton („Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement”) descrie teste făcute în camere de volum mic, cu introducerea controlată a unor compuși organici volatili, apoi măsurarea scăderii concentrației în timp, în prezența plantelor și a zonei rădăcină-sol, respectiv în camere de control. NASA explică explicit contextul: interesul pentru medii închise și pentru reducerea poluanților în spații sigilate, unde schimbul de aer cu exteriorul este minim.

În limbaj simplu: NASA a evaluat capacitatea plantelor și a microorganismelor din sol de a „mânca” o parte din poluanți, în condiții de laborator. Asta nu înseamnă automat că un living obișnuit, cu aerisire, infiltrații, uși deschise, gătit, parfumuri, produse de curățenie și trafic stradal la fereastră, va obține aceleași efecte.

Tocmai de aceea, literatura științifică mai recentă a insistat pe diferența dintre camerele etanșe de laborator și clădirile reale, unde ventilația și schimbul de aer domină dinamica poluanților. O analiză amplu citată („Potted plants do not improve indoor air quality”) explică de ce rezultatele din camere sigilate nu se transferă simplu în locuințe și arată că, pentru efecte comparabile, ar fi nevoie de un număr impracticabil de plante raportat la suprafață.

Asta nu „anulează” raportul NASA. Îl pune în rama corectă și, mai ales, separă realitatea documentată de marketing.

În conversația publică circulă frecvent triada: Iedera dracului (Epipremnum aureum), Limba soacrei (Sansevieria) și Crinul păcii (Spathiphyllum). Două dintre ele apar clar în lista de plante testate în studiul NASA: varietatea de „snake plant / mother-in-law’s tongue” (Sansevieria) și „peace lily” (Spathiphyllum).

În raport este menționată și „golden pothos” ca parte a unui concept de filtru bio-activ cu cărbune activ și ventilator, nu doar ca ghiveci pasiv lângă canapea. Figura și descrierea designului includ „golden pothos”, tocmai pentru ideea de a forța trecerea aerului prin zona rădăcină-sol și printr-un mediu adsorbant.

Pentru „iedera” din raport, NASA testează „English ivy” (Hedera helix), care în multe articole online a fost amestecată, prin traduceri și confuzii de denumiri, cu „iedera dracului” (Epipremnum aureum). Aici e un detaliu important pentru acuratețe: sunt plante diferite, cu nume comune care se pot suprapune în limbajul de zi cu zi.

Un „Top 3” strict ancorat în ce apare în documentul NASA, triada cea mai defensabilă, pe baza listelor din raport și a preluărilor directe, arată așa:

Sansevieria (Limba soacrei), Spathiphyllum (Crinul păcii), Hedera helix (Iedera englezească).

Un „Top 3” în linia culturii pop, în care Epipremnum aureum intră masiv în recomandări, el poate fi introdus, dar cu mențiunea corectă că în raportul NASA apare în contextul filtrului cu cărbune activ și ventilator și că multe liste online sunt compilații ulterioare, nu tabelul „Top 3” oficial al NASA.

NASA a urmărit în special benzen, formaldehidă și tricloretilenă (TCE), substanțe asociate cu materiale, solvenți și procese industriale, dar care pot apărea și în interior, în anumite condiții.

Agenția americană pentru protecția mediului (EPA) descrie pe larg ce sunt VOC-urile (compuși organici volatili), de ce pot fi mai concentrate în interior și ce măsuri sunt recomandate în practică, începând cu reducerea sursei și creșterea ventilației atunci când folosești produse care emit VOC.

Pe partea de sănătate publică, ghidurile OMS pentru poluanți selectați în aerul interior includ formaldehida, benzenul și tricloretilena între substanțele analizate, tocmai pentru că sunt întâlnite în interior și pot fi relevante pentru expunere.

Aici apare primul strat al „taxei pe confort”. Oamenii vor o soluție simplă la o problemă complexă. Aerul interior nu e un singur număr, ci o combinație de ventilație, surse de emisii (mobilier, adezivi, finisaje), umiditate, particule, mucegai, temperatură și obiceiuri. Plantele sunt fotogenice și prietenoase. Ventilația corectă e invizibilă și plictisitoare. Așa se explică, în mare, de ce NASA a devenit un fel de ștampilă universală pe orice ghiveci.

Faptul documentat este că, în condiții de laborator, anumite plante și, mai ales, zona rădăcină-sol cu microorganisme asociate pot contribui la reducerea unor compuși din aer, în timp. NASA subliniază în raport rolul zonei rădăcină-sol și ideea că maximizarea expunerii aerului la această zonă ar crește eficiența.

Faptul discutat critic în literatura recentă este că, în locuințe reale, rata de schimb de aer și volumul spațiului fac ca efectul câtorva plante să fie mic sau greu de măsurat față de ventilație și controlul sursei.

Pe praful din casă și umiditate, e importantă nuanța. Plantele pot crește ușor umiditatea prin transpirație, iar asta poate influența confortul. Dar „captarea particulelor fine de pe frunze” și „îmbunătățirea drastică a somnului” sunt afirmații care cer studii specifice pe oameni, nu doar o explicație intuitivă.

„Taxa pe confort” e acel cost pe care îl plătești ca să te simți mai în siguranță, chiar dacă eficiența reală e limitată. În cazul plantelor, taxa vine în trei forme.

Prima este financiară, dar mică pe unitate: ghivece, pământ, fertilizant, eventual un umidificator, eventual o lampă de creștere dacă spațiul e întunecat.

A doua este costul de întreținere: udare, mucegai în substrat dacă exagerezi, dăunători, frunze uscate. Într-o locuință cu persoane alergice, substratul umed și sporii pot deveni o problemă, iar asta mută discuția din „purificare” în „gestionarea riscurilor”.

A treia este costul psihologic: senzația că ai rezolvat problema și, prin urmare, amâni măsurile care chiar au impact în mod repetabil: aerisire, hotă funcțională la gătit, reducerea surselor de VOC, alegerea materialelor cu emisii mai mici, mentenanță la sistemele de ventilație.

EPA, de exemplu, recomandă explicit creșterea ventilației când folosești produse care emit VOC și, când se poate, eliminarea sursei sau reducerea expunerii prin măsuri directe.

Plantele pot rămâne în poveste ca un „plus” de confort vizual și psihologic, cu beneficii potențiale în condiții particulare, dar nu ca substitut pentru ventilație și controlul surselor.