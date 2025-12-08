PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare: USR sau noi

Liderii PSD discută inclusiv varianta părăsirii guvernării după rezultatul sub așteptări obținut de Daniel Băluță la Primăria Capitalei, susțin surse politice. Conform acestora, în interiorul partidului a prins contur ideea că „oamenii votează mesajul Opoziției”, iar PSD ar trebui să își reevalueze strategia.

Candidatul PSD la București, Daniel Băluță, a fost depășit atât de liberalul Ciprian Ciucu, cât și de candidata AUR Anca Alexandrescu , considerată o apropiată a social-democraților. În viziunea conducerii PSD, voturile obținute de Alexandrescu ar fi provenit în mare parte din zona electoratului tradițional al partidului, ceea ce alimentează discuțiile privind o eventuală retragere în opoziție.

Nemulțumirea PSD este direcționată în special către relația cu USR, partener în actuala Coaliție de guvernare. Surse politice au dezvăluit că social-democrații vor realiza o analiză internă privind oportunitatea rămânerii la guvernare sau, alternativ, vor solicita excluderea USR din Executiv.

În prezent, sunt discutate două scenarii: ieșirea PSD de la guvernare sau reconfigurarea Coaliției prin eliminarea USR.

Potrivit acelorași surse, o eventuală scindare ar putea avea loc după votarea bugetului pentru anul 2026, pentru a evita o criză politică. Cum proiectul de buget ar urma să fie finalizat la sfârșitul lunii ianuarie, o decizie ar putea fi anunțată în primăvară.

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat duminică seară, după propria victorie electorală, că partidul trebuie să analizeze dacă mai rămâne în actuala formulă de guvernare.

Afirmațiile au venit în timp ce numărătoarea voturilor arăta că Daniel Băluță a fost depășit de Anca Alexandrescu la București. În aceeași seară, Sorin Grindeanu a declarat că PSD a câștigat CJ Buzău și 11 primării mici, insistând că „PSD continuă să conducă”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a mai spus că actuala Coaliție trebuie să meargă mai departe pentru moment, dar a recunoscut că există diferențe vizibile între politicile susținute de social-democrați și cele promovate de USR.

El a atras atenția că rezultatele de duminică oferă semnale importante: nici AUR, cotat înainte de alegeri cu 40%, nici USR nu au obținut victorii, în timp ce PSD a câștigat 12 dintre cele 14 competiții locale derulate.

„Restul sunt pe acolo, toți între 12-13%. Eu azi n-am văzut nici măcar cea mai mică comună din țara asta câștigată de AUR. N-am văzut nimic câștigat de USR, absolut nimic. Asta nu înseamnă că acesta este tabloul politic al momentului, dar nu poți să nu ții cont. E cam clar că lucrurile sunt un pic separate între politicile pe care le vrem noi promovate și cele dorite de USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”.