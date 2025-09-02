Politica Propagandiştii lui Ilan Şor participă la alegerile parlamentare. Cum s-au lansat în campanie







Republica Moldova. Doi propagandişti notorii ai Kremlinului, susţinători ai lui Ilan Şor, au reuşit să treacă de filtrele Comisiei Electorale Centrale (CEC) şi să se înregistreze pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba de jurnalistul Gabriel Călin şi activistul din Nisporeni, Vitalie Florea.

Cei doi sunt capi de listă ai Uniunii Creştin-Sociale din Moldova, partid preluat de Gabriel Călin de la un fost ministru, cu puţin timp înainte de înregistrarea la CEC.

Strategia partidului pare-se să se bazeze în întregime pe numele controversatului jurnalist, sloganul formaţiunii în campania electorală fiind „Călin - împotriva tuturor”.

Gabriel Călin a ajuns cunoscut ca jurnalist la săptămânalul Accente, predecesorul Ziarului de Gardă. Ulterior, Gabriel Călin se regăseşte mai întâi în echipa postului de televiziune TV 7 (deşinut de fostul deputat Chiril Lucinschi), apoi la Jurnal TV.

În 2013, îl găsim pe Călin în calitate de redactor la deschide.md, portal de ştiri susţinut de Departamentul românilr de pretutideni de la Bucureşti. Gabriel Călin îl promova în perioada respectivă pe Renato Usatîi, care pe tunci făcea primii paşi în politica moldovenească.

După preluarea puterii de la Chişinău de către Vladimir Plahotniuc, Gabriel Călin ajunge un promotor înflăcărat al oligarhului. În perioada respectivă, acesta publică mai multe pretinse investigaţii în care îi atacă pe concurenţii lui Plahotniuc.

În 2017, Gabriel Călin a plecat în Statele Unite, unde a lucrat ca șofer de TIR. După un accident rutier grav în 2018, a revenit în Republica Moldova. Din 2019, și-a reactivat canalul de YouTube, unde a început să promoveze atacuri la adresa guvernării PAS și să susțină protestele organizate de formațiunea lui Ilan Șor.

În aprilie 2024, Călin a fost prezent la Moscova, unde a participat la lansarea organizației „Eurasia”, înregistrată pe numele fostei trezoriere a fostului partid Șor, Nelli Parutenco, și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor.

Acum Călin neagă agresiunea Rusiei în Ucraina și promovează teme specifice dezinformării ruse. Amintim că în perioada când se afla în serviciul lui Plahotniuc, Gabriel Călin promova mesaje anti-ruseşti.

Pe pozia a doua din lista electorală a lui Gabriel Călin a fost inclus Vitalie Florea. Principala sa platformă online - pagina de Facebook CU SAPA - acumulează, în medie, de la câteva zeci până la câteva sute de reacții per postare.

Potrivit portalului stopfals.md, Florea promovează intens narațiuni false pe social media, similare celor răspândite de propaganda rusă în Republica Moldova. Printre acestea: așa-zisa militarizare a R. Moldova, presupusele atacuri asupra regiunii transnistrene și pretinsele efecte negative ale aderării la Uniunea Europeană. În același timp, el promovează mesajele unor oligarhi fugari ca Ilan Șor și Veaceslav Platon, dar și ale acoliților acestora.

la începutul lunii iulie 2025, Gabriel Călin „a preluat conducerea” Uniunii Creştin-Sociale din Moldova de la fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleşca. Tranziţia de putere în formaţiune i-a nemulţumit pe mai mulţi membri notori. În semn de protest, aceştia s-au retras din partid.

În lista electorală a Uniunii Creştin-Sociale din Moldova nu se regăseşte nicio persoană din vechea gardă. Lista de 53 de persoane pare să fie întocmită de Gabriel Călin în fugă. În listă au fost incluşi câţiva jurnalişti necunoscuţi. Printre ei se regăseşte Valeriu Manea, cel cu care Gabriel Călin a făcut echipă la Accente, precum şi în perioada guvernării lui Plahotniuc.

Printre candidaţi se află şi Diana Punga-Calin, soţia lui Gabriel Călin. Aceasta lucrează la portalurile şi canalele propagandistice ale soţului-

„Partidul pe care îl conduc a lansat o listă de oameni simpli, așa cum am promis în această campanie. Avem acolo și paznici, și șoferi, și tractoriști, și medici – ei reprezintă cu adevărat poporul”, a declarat Călin la lansarea în campania electorală.