Prognoza meteo, 24 ianuarie. Weekend cu temperaturi mai ridicate față de cele specifice. Unde va ploua

Ploaie. Sursa foto: Pixabay
În prima zi de weekend, vremea va rămâne închisă în regiunile extracarpatice și în zonele joase din centru, cu nebulozitate joasă persistentă și ceață izolat, în timp ce în restul țării cerul va fi temporar noros, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 24 ianuarie. Ploi slabe în unele zone

Pe parcursul zilei, precipitațiile vor fi slabe și izolate, sub formă de burniță sau fulguială în sud și est și ploi slabe în nord-vest. Pe timpul nopții, ploile se vor semnala local în jumătatea vestică a țării și izolat în rest, iar la munte vor predomina precipitațiile mixte.

Există și risc de depuneri de polei, mai ales în centrul și nord-estul țării, și izolat în alte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și în zonele montane înalte, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele vor atinge 40–60 km/h.

Cum va fi vremea la munte

Din punct de vedere termic, în vest, nord-vest și parțial în centru, precum și la munte, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât în ziua precedentă, depășind valorile normale pentru această perioadă, în timp ce în restul țării nu vor fi variații semnificative.

Maximele vor fi cuprinse între -2…-1°C în nordul Moldovei și izolat în Transilvania și 10–11°C în zona de deal a Crișanei, iar minimele între -6 și 6°C.

Prognoza pentru București

În Capitală, cerul va fi predominant închis, iar temperaturile diurne vor fi apropiate de mediile climatologice, în timp ce nopțile vor fi mai calde.

Nebulozitatea va persista pe tot parcursul zilei, cu ceață trecătoare, iar noaptea sunt posibile burniță sau ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar valorile termice se vor situa între 0 și 2–3°C.

Temperaturi în creștere și zile însorite

În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, valorile termice se vor menține ridicate, cu un plus mai semnificativ în sud-est. Precipitațiile vor fi mai consistente decât de obicei, în special în sudul țării și în zona Carpaților Meridionali.

Între 2 și 9 februarie, temperaturile vor continua să fie peste medie în toate regiunile, iar cantitățile de precipitații vor depăși media obișnuită în sud și est, în timp ce în restul teritoriului se vor menține apropiate de normal.

În săptămâna 9–16 februarie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit la nivel național, iar precipitațiile vor fi în ușoară creștere în majoritatea zonelor, cu un accent în sud-vest.

Ultima săptămână a prognozei, 16–23 februarie, va aduce din nou temperaturi ușor peste medie pe întreg teritoriul, iar cantitățile de precipitații se vor situa aproape de normal, cu ușoare excedente în regiunile sud-vestice.

