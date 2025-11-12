Vremea

Prognoza meteo, 12 noiembrie. Vremea sfidează toamna. Temperaturi ridicate în toată țara

Prognoza meteo, 12 noiembrie. Vremea sfidează toamna. Temperaturi ridicate în toată țara
Vremea continuă să se încălzească în următoarele ore. Valorile termice vor depăși ușor mediile climatologice ale perioadei în sudul și estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor situa aproape de normal. Cerul va fi mai mult noros, cu înnorări persistente în special în nord și est, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 12 noiembrie. Zi cu temperaturi ridicate

Pe arii restrânse vor fi ploi slabe în Maramureș, Moldova și Transilvania, iar izolat, în restul zonelor, se pot semnala ploi slabe. La altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare la munte și în nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime între -4 și 8 grade. Dimineața, pe spații restrânse, va fi ceață.

Temperatura maximă ajunge la 13 grade în București

Valorile termice vor depăși în general mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi parțial noros pe timpul zilei, când se vor semnala ploi slabe. Potrivit ANM, în prima parte a zilei vor fi condiții de ceață.

toamnă

Toamnă. Sursa foto: Pixabay

Vântul va sufla în general slab, temperatura maximă urmând să atingă aproximativ 13 grade, iar cea minimă se va situa între 3 și 5 grade.

Prognoza meteo pentru finalul lunii noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează un început de iarnă neobișnuit în România, cu temperaturi mai ridicate decât mediile climatologice pentru perioada 10 noiembrie – 8 decembrie. Cantitățile de precipitații vor varia de la o săptămână la alta și de la o regiune la alta.

Vremea în săptămâna 10 – 17 noiembrie Valorile termice vor fi ușor peste normal în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține aproape de mediile specifice perioadei. Ploile vor fi mai abundente decât normal în sud-est, în timp ce în vest și nord-vest vor fi deficitare. În celelalte zone, regimul pluviometric se va situa aproape de normal.

Vremea în săptămâna 17 – 24 noiembrie Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale la nivel național. Precipitațiile vor fi excedentare în vest și nord-vest, ușor deficitare în regiunile extracarpatice și apropiate de normal în restul țării.

Vremea în perioada 24 noiembrie – 1 decembrie Ultima săptămână din noiembrie va aduce temperaturi medii mai ridicate decât cele obișnuite în întreaga țară. Precipitațiile vor fi mai abundente în regiunile intracarpatice, în special în nordul extrem al țării, iar în restul teritoriului se vor menține apropiate de valorile normale.

Săptămâna 1 – 8 decembrie În prima săptămână din decembrie, mediile valorilor termice vor fi peste normal pe întreg teritoriul României. Cantitatea de precipitații se va menține aproape de normal în regiunile intracarpatice și ușor sub medie în restul țării.

