Economie

Profit record pentru Samsung Electronics. Căștigurile s-au triplat datorită cipurilor de memorie și inteligenței artificiale

Samsung Electronics estimează că profitul său operațional aproape s-a triplat în ultimul trimestru al anului trecut, atingând un nivel record, susținut de creșterea accelerată a prețurilor la cipurile de memorie, stimulată de cererea masivă din domeniul inteligenței artificiale, potrivit CNBC.

Profit record în ultimul trimestru din 2005 pentru Samsung

Samsung Electronics a estimat un profit operațional de aproximativ 20.000 de miliarde de woni și vânzări consolidate de circa 93.000 de miliarde de woni în trimestrul al patrulea, conform unei informări preliminare publicate joi.

Dacă aceste estimări se confirmă, rezultatul ar depăși recordul anterior de 17.600 de miliarde de woni, stabilit în trimestrul al treilea din 2018, și ar reprezenta o creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cererea pentru AI ridică prețurile memoriilor la niveluri record

Creșterea spectaculoasă a prețurilor memoriilor survine într-un context în care producători precum Nvidia concurează pentru volume limitate utilizate în aplicații de inteligență artificială, ceea ce a dus la o penurie mai largă pe piață, afectând cipurile pentru computere personale și dispozitive mobile.

Inteligență artificială

Inteligență artificială

Potrivit Counterpoint Research, prețurile memoriilor au crescut cu 40%–50% în ultimul trimestru din 2025 și ar urma să înregistreze avansuri similare în primul trimestru din 2026, înainte de o majorare de aproximativ 20% în trimestrul al doilea, beneficiind astfel giganții din domeniul memoriilor precum Samsung, SK Hynix și Micron.

Acţiunile Samsung au crescut cu peste 145% în ultimul an

Acţiunile Samsung au crescut cu peste 145% în ultimele 12 luni şi erau în urcare cu 0,5% joi, într-o sesiune de tranzacţionare volatilă.

În prezent, compania rămâne în urma SK Hynix pe segmentul memoriilor HBM, esenţiale pentru procesoarele AI, iar extinderea capacităţilor de producţie HBM este preconizată a fi o prioritate strategică pentru anul următor. Samsung urmează să publice în perioada următoare rezultatele financiare auditate şi să organizeze conferinţa cu analiştii pentru trimestrul al patrulea mai târziu în această lună.

 

