Procurorii spanioli au renunțat la ancheta preliminară deschisă împotriva lui Julio Iglesias

Procurorii de pe lângă Înalta Curte a Spaniei au clasat ancheta preliminară care îl viza pe Julio Iglesias, motivând că instanța nu are competență în acest caz, deoarece presupusele fapte ar fi fost comise în afara țării, iar acuzatoarele nu sunt spaniole și nici rezidente, potrivit Reuters.

Potrivit documentului consultat de Reuters, procurorii au arătat că Înalta Curte nu îl poate judeca pe Julio Iglesias, deoarece presupusele infracțiuni ar fi avut loc în Republica Dominicană și Bahamas.

Aceștia au precizat că o urmărire penală poate fi inițiată în cele două țări și au invocat faptul că presupusele victime nu sunt nici cetățeni spanioli, nici rezidenți ai Spaniei.

Pe data de 5 ianuarie, organizația Women’s Link Worldwide a depus o plângere în care cântărețul spaniol era acuzat că le-a hărțuit și agresat sexual pe Laura și Rebeca (pseudonime), în vârstă la acel moment de 22, respectiv 28 de ani, și că le-a supus unor condiții de muncă abuzive la reședințele sale din Republica Dominicană și Bahamas, unde au lucrat timp de zece luni, în 2021.

În plângere au fost reclamate fapte „susceptibile de a constitui un delict de trafic de persoane în scopul impunerii muncii forțate și servituții”, „încălcări ale libertății și integrității sexuale, cum ar fi hărțuirea sexuală”, precum și un delict de vătămare corporală și încălcări ale drepturilor muncii, au anunțat organizațiile Women’s Link Worldwide și Amnesty International.

Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale pe 16 ianuarie, Julio Iglesias a negat că ar fi comis vreuna dintre faptele reclamate de cele două foste angajate.

„Neg că am abuzat, constrâns sau jignit vreo femeie. Aceste acuzații sunt absolut false și mă întristează profund. N-am simțit niciodată atâta răutate, dar am încă puterea de a face cunoscut adevărul și de a-mi apăra demnitatea în fața unei acuzații atât de grave”, a spus artistul.

El a adăugat: „Nu-i pot uita pe atât de mulți oameni dragi care mi-au trimis mesaje de afecțiune și loialitate; am găsit multă alinare în ele”.