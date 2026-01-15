Julios Iglesias, prima reacție în scandalul de abuz asupra angajatelor

Cântărețul spaniol Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, se pregătește să își prezinte apărarea după ce trei foste angajate l-au acuzat de abuz sexual și trafic de persoane, potrivitHola!. Victimele susțin că au fost hărțuite sexual și obligate să efectueze teste medicale pentru boli cu transmitere sexuală în timp ce lucrau la proprietățile lui Iglesias din Caraibe, în 2021.

Femeile, cunoscute sub pseudonimele Rebeca și Laura, susțin că artistul le-ar fi abuzat fizic și le-ar fi cerut să trimită rezultatele controalelor ginecologice unei angajate din staff.

„Ne-a verificat totul acolo. S-a întâmplat doar cu fetele”, a declarat Rebeca. Laura a povestit că Iglesias a sărutat-o și i-a atins sânii fără permisiunea ei, incidente care ar fi avut loc atât la plajă, cât și la piscina vilei din Punta Cana.

Julio Iglesias ar fi declarat că adevărul va ieși la iveală și că toate neînțelegerile vor fi clarificate. Avocatul artistului a refuzat să dea declarații despre ce s-a întâmplat.

Plângerea a fost depusă la Audiencia Nacional, iar procurorii spanioli au deschis o anchetă preliminară. Reclamantele au declarat că acțiunea lor are scopul de a încuraja și alte victime să iasă în față și să creadă în justiție: „Acest demers arată tuturor victimelor că nu sunt singure și că ceea ce li s-a întâmplat nu a fost întâmplător”, a spus Laura.

Acuzațiile au generat reacții în Spania. Politicieni de stânga au cerut retragerea onorurilor acordate de consiliul orașului Madrid și guvernul regional, iar ministrul muncii a anunțat că analiza acestei opțiuni nu afectează prezumția de nevinovăție a artistului.

Julio Iglesias rămâne unul dintre cei mai de succes artiști latino din toate timpurile, cu peste 300 de milioane de discuri vândute într-o carieră de peste șase decenii, însă acuzațiile recente au readus în prim-plan controversele legate de comportamentele abuzive din industria muzicală, expuse și de mișcarea #MeToo.