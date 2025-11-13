Un celebru cântăreț, arestat. A mai avut probleme cu legea

Cântărețul și producătorul american Akon a fost arestat în statul Georgia, la aproape două luni după ce autoritățile au emis un mandat pe numele său. Artistul, cunoscut pentru hiturile sale internaționale, a ajuns în custodia poliției pe 7 noiembrie, după ce a fost reținut în orașul Chamblee.

Akon a fost căutat de polițiști din orașul Roswell, unde fusese deschis dosarul pentru o infracțiune rutieră comisă la începutul toamnei. Cazul a fost considerat minor, însă neprezentarea artistului la o audiere în instanță a dus la suspendarea permisului și, ulterior, la emiterea mandatului de arestare.

Surse locale susțin că totul a pornit în 10 septembrie, când Akon a fost găsit de polițiști oprit pe marginea drumului, lângă o mașină electrică Tesla Cybertruck rămasă fără baterie. În momentul verificărilor, agenții au descoperit că artistul conducea cu permisul suspendat. Documentul îi fusese anulat după ce nu s-a prezentat la o audiere din 2023, legată de o contravenție anterioară.

Akon a fost dus mai întâi la închisoarea comitatului DeKalb, unde a rămas doar câteva ore. De acolo, el a fost transferat la poliția din Roswell, apoi la o altă unitate de detenție din Thiam, înainte de a fi eliberat. Autoritățile au confirmat că a fost eliberat în aceeași zi, după ce a plătit cauțiunea stabilită de judecător.

Incidentul a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde fanii au ironizat situația, amintind că unul dintre primele sale hituri din 2004 se numea chiar „Locked Up” („Închis”). Mulți au remarcat coincidența, glumind că piesa a devenit din nou actuală.

Akon, în vârstă de 51 de ani, s-a născut în Statele Unite, dar are origini senegaleze. El s-a remarcat în anii 2000 prin succesul pieselor „Smack That”, „I Wanna Love You” și „Don’t Matter”, devenind una dintre cele mai puternice voci din muzica R&B. De-a lungul carierei, a fost nominalizat de cinci ori la Premiile Grammy și a colaborat cu artiști precum Eminem, Gwen Stefani și David Guetta.