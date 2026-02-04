Procesul Marine Le Pen intră într-o etapă decisivă. Ce urmează după cererile Parchetului

Procesul în apel în care este implicată Marine Le Pen, lideră a formațiunii politice Rassemblement National (RN), continuă în cursul acestei săptămâni la Curtea de Apel din Paris, după o condamnare pronunțată în primă instanță la sfârșitul lunii martie 2025.

În centrul acestui proces se află acuzațiile de deturnare de fonduri publice europene, într-un dosar care vizează angajarea unor asistenți parlamentari plătiți din bani destinați Parlamentului European, dar considerați a fi lucrat în interesul partidului politic.

Decizia instanței de apel, care ar urma să fie pronunțată până la vară, ar putea avea consecințe directe asupra eligibilității Marine Le Pen pentru cursa la președinția Franței în 2027, dacă pedeapsa de ineligibilitate ar fi menținută.

În martie 2025, Tribunalul Corecțional din Paris a găsit-o vinovată pe Marine Le Pen, împreună cu alte persoane și membri ai RN, de implicare într-un presupus sistem de utilizare necorespunzătoare a fondurilor Parlamentului European.

Conform deciziei primei instanțe, ea a fost condamnată la patru ani de închisoare — dintre care doi cu executare sub supraveghere electronică la domiciliu — o amendă de 100.000 de euro și, mai ales, cinci ani de ineligibilitate, inclusiv cu executare provizorie imediată.

În baza acestei hotărâri, figura publică Marine Le Pen a fost considerată exclusă de la participarea la scrutinul prezidențial din 2027, cu toate că își menține posibilitatea de a ataca decizia în instanța superioară.

Marți, în cadrul audierilor la Curtea de Apel din Paris, avocații Parchetului au cerut menținerea pedepselor complementare, între care cinci ani de ineligibilitate pentru Marine Le Pen și pedepse similare pentru ceilalți co-inculpați.

Cererile au inclus și o pedeapsă privativă de libertate — patru ani de închisoare, dintre care trei cu suspendare — și o amendă de 100.000 de euro.

Potrivit relatărilor, procurorii au susținut în fața instanței că acest sistem ar fi fost organizat și condus de lidera RN pentru a obține resurse financiare în beneficiul partidului, folosind fonduri destinate asistentei parlamentare în Parlamentul European.

Totodată, aceștia au cerut instanței să nu acorde executare provizorie pentru pedepsele complementare de ineligibilitate, ceea ce înseamnă că o eventuală menținere a pedepselor în apel nu ar produce efecte imediate asupra mandatului deopotrivă al părții acuzate, inclusiv asupra calității sale de eurodeputat.

În discursurile publice recente, numeroși lideri politici și reprezentanți ai partidului RN s-au exprimat în legătură cu evoluția procesului. Într-un interviu acordat postului francez TF1-LCI, Marine Le Pen a declarat:

„Momentul în care formulările Parchetului sunt urmate, voi fi împiedicată să candidez pentru președinție”

Această declarație subliniază gravitatea impactului deciziei judecătorești asupra planurilor politice ale candidatei RN pentru scrutinul prezidențial de anul viitor.

Parlamentarul și membru al Adunării Naționale, Jean-Philippe Tanguy, a comentat, de asemenea:

„Nicio surpriză… vom vedea ce va decide instanța de apel.” – referindu-se la argumentele Parchetului și la așteptările privind decizia judecătorilor). Domnia sa a mai afirmat că strategia Parchetului „s’inscrit dans la stratégie du parquet général” (se înscrie în strategia procuraturii generale) și s-a declarat „sûr” că Marine Le Pen sera innocentée, avec nos amis” (va fi achitată, împreună cu prietenii noștri).

Pe parcursul audierilor, apărătorii și reprezentanții juridici ai părților au insistat asupra faptului că nu există un sistem coerent și intenționat de utilizare frauduloasă a fondurilor.

Într-o declarație anterioară reținută de agențiile de presă, Marine Le Pen însăși a susținut că nu are „nu are niciun sentiment că ar fi comis vreo infracțiune” și a afirmat că nu ar fi existat intenționalitate în acțiunile sale sau ale colaboratorilor.

Din partea apărării s-a pledat, de asemenea, pentru recunoașterea faptului că unele nereguli constatate pot fi rezultatul unei interpretări restrânse a regulilor privind funcția asistentului parlamentar european, nu neapărat a unui comportament penal sistematic.

Procesul în apel nu îl vizează doar pe Marine Le Pen, ci și pe alți membri ai RN sau colaboratori ai acestuia. Procurorii generali au descris evoluția procedurilor contractelor și atribuirea posturilor de asistent parlamentar, acuzând că multe dintre acestea ar fi fost, de fapt, utilizate în mod fraudulos în interesul partidului la nivel național.

De altfel, unii dintre inculpații anterior condamnați în primă instanță au recunoscut în parte activități ce nu corespund strict atribuțiilor oficiale ale unui asistent la Parlamentul European, ceea ce întărește, în opinia procurorilor, ideea existenței unui mecanism organizat de folosire a fondurilor.

Procesul în apel al Marine Le Pen și al co-inculpaților săi se desfășoară oficial între 13 ianuarie și 12 februarie 2026, iar instanța a indicat că intenționează să emită o hotărâre finală până în vară.

Data exactă a pronunțării deciziei nu a fost anunțată public, însă aceasta va influența direct șansele candidatei de a participa sau nu în scrutinul prezidențial programat pentru 2027, în cazul în care pedeapsa de ineligibilitate ar fi menținută sau ajustată.

În Franța, evoluția acestui proces a generat comentarii intense din partea partidelor de opoziție și a analiștilor politici. De exemplu, după condamnarea inițială din martie 2025, au avut loc proteste ale susținătorilor de dreapta care contestau decizia de ineligibilitate și o considerau o piedică în calea democrației electorale.

Indiferent de rezultatul final, verdictul Curții de Apel din Paris va avea implicații semnificative asupra scenei politice franceze, fiind unul dintre cele mai urmărite dosare judiciare ale momentului.