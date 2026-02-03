Parchetul francez cere patru ani cu suspendare pentru Marine Le Pen, în dosarul angajărilor fictive

Parchetul general francez a solicitat, marți, o pedeapsă de cinci ani de ineligibilitate și patru ani de închisoare cu suspendare pentru Marine Le Pen, în dosarul privind angajarea fictivă a unor asistenți parlamentari plătiți din fondurile Parlamentului European, potrivit AFP.

Dacă judecătorii Curții de Apel admit solicitarea, lidera RN (Rassemblement National) nu va putea candida la alegerile prezidențiale din 2027. Totuși, procurorii nu au solicitat aplicarea imediată a pedepselor de ineligibilitate cerute.

„Obiectivul eficacității poate fi atins fără a fi necesară recurgerea la executarea provizorie”, au declarat cei doi procurori, ale căror rechizitorii au început la ora locală 13:00 (12:00 GMT).

În procesul de la Palatul de Justiție din Paris, alături de Marine Le Pen sunt judecați alți zece inculpați. Pentru lidera RN, decizia instanței de apel este esențială, deoarece ar putea împiedica o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din Franța, programate în 2027.

Procurorii afirmă că Marine Le Pen și partidul Frontul Național, vechiul nume al RN, ar fi utilizat fonduri ale Parlamentului European, în perioada 2004-2016, pentru a plăti persoane care lucrau în realitate pentru partid, și nu asistenți parlamentari. La acel moment, Frontul Național se confrunta cu dificultăți financiare, provocate de rezultatele electorale slabe.

Ancheta a stabilit că prejudiciul total ar fi de 3,2 milioane de euro, sumă calculată după deducerea a aproximativ 1,1 milioane de euro deja rambursați de o parte dintre inculpații din dosar.

În decizia pronunțată la finalul lunii martie anul trecut, judecătorii Tribunalului corecțional din Paris au condamnat-o pe Le Pen la cinci ani de ineligibilitate cu aplicare imediată, la patru ani de detenție, dintre care doi cu executare, sub supraveghere prin brățară electronică, precum și la plata unei amenzi de 100.000 de euro.

Începând cu 12 februarie sunt programate pledoariile avocaților apărării, iar decizia Curții de Apel este așteptată în vară, data exactă urmând să fie anunțată săptămâna viitoare. Hotărârea Curții de Apel poate fi contestată ulterior la Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță judiciară din Franța.