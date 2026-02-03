International

Parchetul francez cere patru ani cu suspendare pentru Marine Le Pen, în dosarul angajărilor fictive

Comentează știrea
Parchetul francez cere patru ani cu suspendare pentru Marine Le Pen, în dosarul angajărilor fictiveMarine Le Pen / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Parchetul general francez a solicitat, marți, o pedeapsă de cinci ani de ineligibilitate și patru ani de închisoare cu suspendare pentru Marine Le Pen, în dosarul privind angajarea fictivă a unor asistenți parlamentari plătiți din fondurile Parlamentului European, potrivit AFP.

Marine Le Pen, judecată alături de alți zece inculpați

Dacă judecătorii Curții de Apel admit solicitarea, lidera RN (Rassemblement National) nu va putea candida la alegerile prezidențiale din 2027. Totuși, procurorii nu au solicitat aplicarea imediată a pedepselor de ineligibilitate cerute.

„Obiectivul eficacității poate fi atins fără a fi necesară recurgerea la executarea provizorie”, au declarat cei doi procurori, ale căror rechizitorii au început la ora locală 13:00 (12:00 GMT).

În procesul de la Palatul de Justiție din Paris, alături de Marine Le Pen sunt judecați alți zece inculpați. Pentru lidera RN, decizia instanței de apel este esențială, deoarece ar putea împiedica o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din Franța, programate în 2027.

„Am avut și noi Epsteinul nostru”. Despre Sexy Club și mecanismele de control din anii ’90
„Am avut și noi Epsteinul nostru”. Despre Sexy Club și mecanismele de control din anii ’90
Hunor insistă: Taxele trebuie reduse cu 50%. Ilie Bolojan a cerut un răgaz de gândire
Hunor insistă: Taxele trebuie reduse cu 50%. Ilie Bolojan a cerut un răgaz de gândire

Ce ar fi făcut partidul cu banii

Procurorii afirmă că Marine Le Pen și partidul Frontul Național, vechiul nume al RN, ar fi utilizat fonduri ale Parlamentului European, în perioada 2004-2016, pentru a plăti persoane care lucrau în realitate pentru partid, și nu asistenți parlamentari. La acel moment, Frontul Național se confrunta cu dificultăți financiare, provocate de rezultatele electorale slabe.

Parlamentul European

Parlamentul European. Sursa foto: Wikipedia

Ancheta a stabilit că prejudiciul total ar fi de 3,2 milioane de euro, sumă calculată după deducerea a aproximativ 1,1 milioane de euro deja rambursați de o parte dintre inculpații din dosar.

Decizia Curții de Apel este așteptată în vară

În decizia pronunțată la finalul lunii martie anul trecut, judecătorii Tribunalului corecțional din Paris au condamnat-o pe Le Pen la cinci ani de ineligibilitate cu aplicare imediată, la patru ani de detenție, dintre care doi cu executare, sub supraveghere prin brățară electronică, precum și la plata unei amenzi de 100.000 de euro.

Începând cu 12 februarie sunt programate pledoariile avocaților apărării, iar decizia Curții de Apel este așteptată în vară, data exactă urmând să fie anunțată săptămâna viitoare. Hotărârea Curții de Apel poate fi contestată ulterior la Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță judiciară din Franța.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:50 - „Am avut și noi Epsteinul nostru”. Despre Sexy Club și mecanismele de control din anii ’90
23:43 - Hunor și-a pierdut răbdarea în coaliție: E cam mult să discuți două legi, în cinci luni. Hai, Ilie, fă
23:37 - Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari
23:27 - Patru zodii care vor fi cele mai norocoase în februarie, conform horoscopului chinezesc
23:20 - Peter Mandelson, anchetat după ce i-ar fi transmis lui Epstein informații sensibile 
23:12 - Setul de programe TV obligatorii în 2026, stabilit de CNA. Digi24, exclus din listă

HAI România!

„Am avut și noi Epsteinul nostru”. Despre Sexy Club și mecanismele de control din anii ’90
„Am avut și noi Epsteinul nostru”. Despre Sexy Club și mecanismele de control din anii ’90
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!

Proiecte speciale