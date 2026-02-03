Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești, convins că va fi achitat. Ce a susținut în fața instanței

Nicanor Ciochină, fostul primar de la Boldurești, acuzat că ar fi lovit mortal un copil și a fugit de la locul accidentului, a susținut în fața instanței că dosarul său este „fabricat” și că procurorului de caz „ar trebui să-i fie rușine pentru probele prezentate”. Mai mult, el s-a declarat nevinovat și a afirmat că „va fi achitat”. În paralel, procurorul Dumitru Botnaru a respins acuzațiile și a explicat că nu are de ce să-i fie rușine, susținând că probele din dosar sunt legale și corecte, potrivit zdg.md.

Raisa Ciurel, mama copilului decedat, a subliniat că, în timp ce Nicanor Ciochină se plânge că a fost înlăturat din funcția de primar sau că nu are condiții corespunzătoare în penitenciar, fiul ei, Mihăiță, și-a pierdut viața fără ca nimeni să-i acorde dreptul la apărare.

„Domnul Ciochină se plânge că a fost scos din funcția de primar, dar lui Mihăiță i s-a luat viața, Mihăiță a fost băgat în pământ și nu se plânge. El se plânge că în Penitenciarul nr. 13 nu sunt condiții, Mihăiță stă la doi metri sub pământ, el tot vrea condiții, dar nu le are. Nu știu ce decizie va fi însă sper să fie luată una corectă. Deja vedem pe 27 ce decizie va fi”, a declarat mama lui Mihăiță.

Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, a apărut în fața instanței pe 2 februarie 2026 în cătușe și însoțit de forțele de ordine. El este acuzat că a lovit mortal un copil și a părăsit locul accidentului.

Această apariție în instanță are loc la câteva zile după ce, pe 29 ianuarie, Ciochină a fost reținut de mascați într-un alt dosar, pentru fapte de tortură comise în 2020.

Sentința pentru Ciochină va fi pronunțată pe 27 februarie 2026, la ora 14:30, când instanța va decide și soarta lui Ion Andronache, considerat complicele fostului primar. Andronache ar fi ajutat la ascunderea urmelor accidentului.

Tragicul eveniment s-a petrecut pe 19 februarie 2024, când Mihăiță Beșliu a fost accidentat mortal. Procurorii au cerut nouă ani de închisoare pentru Ciochină și trei ani pentru Andronache, însă ambii se declară nevinovați.

Potrivit anchetei, Ciochină ar fi încercat să însceneze un alt accident pentru a ascunde dovezile și, împreună cu Andronache, ar fi încercat să monteze plăcuțele de înmatriculare de pe mașina implicată pe un alt autoturism. Înainte de mandatul de primar, Ciochină a condus timp de cinci ani Inspectoratul de Poliție Nisporeni.