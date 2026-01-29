Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești și inculpat pentru moartea unui copil de 14 ani, a fost reținut într-un alt dosar penal pentru tortură

UPDATE: Poliția anunță că ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deschis o cauză penală privind fapte de tortură, tratament inuman și degradant, atribuite fostului primar al comunei Boldurești din raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină.

Potrivit probelor administrate de anchetatori, în primăvara anului 2020, pe când deținea funcția de edil, Ciochină ar fi agresat un bărbat, aplicându-i multiple lovituri și adresându-i injurii. Victima, care avea dificultăți de deplasare, ar fi fost constrânsă să se deplaseze la locul presupusei fapte, legată de incendierea vegetației, fiind supusă unor presiuni fizice și psihice. Întreaga situație a fost documentată prin fotografii realizate chiar de victimă.

Recent, polițiștii au fost sesizați în legătură cu acest caz, iar toate faptele au fost verificate și clarificate. Nicanor Ciochină a fost reținut pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale corespunzătoare.

Republica Moldova. Fostul primar de Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil, a fost reținut joi-seară, 29 ianuarie, de ofițerii Batalionului „Fulger”, în cadrul unui dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit reprezentanților organelor de anchetă, în prezent au loc acțiuni procesuale de urgență, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Momentul reținerii a fost surprins în imagini video, publicate în spațiul public de avocatul Dor Podlisnic, care reprezintă mama adolescentului decedat într-un alt dosar penal în care este vizat Ciochină.

Înainte de reținere, Nicanor Ciochină a participat la o nouă ședință de judecată în dosarul în care este învinuit că, în februarie 2024, ar fi accidentat mortal un băiat de 14 ani și ar fi părăsit locul faptei. Procurorii au solicitat pentru Ciochină pedeapsa de nouă ani de închisoare într-un penitenciar de tip deschis. În același dosar, Ion Andronache, considerat complice, riscă trei ani de detenție.

Judecătorii au decis, pe 29 ianuarie, prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de eliberare provizorie sub control judiciar, termenul urmând să fie calculat începând cu 5 februarie. De asemenea, procurorii cer ca fostul primar să nu poată conduce autovehicule timp de 9 ani și să achite statului prejudiciul estimat la 31.000 de lei.

În cadrul ședinței, inculpatul a depus o cerere pentru anexarea la dosar a unor probe suplimentare și a unui disc video. Instanța a respins demersul, motivând că etapa procesuală de depunere a probelor a fost deja depășită.

Nicanor Ciochină se declară victimă politică și susține că dosarul i-a fost fabricat de șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni, Sergiu Andronache, fost subaltern, care ar fi avut mai multe dosare penale și l-a demis din Poliție pentru abateri.

Într-o declarație pentru EvZ, fostul primar a spus că a criticat guvernarea la o întâlnire organizată de ex-premierul Dorin Recean cu primarii din raionul Nisporeni. Potrivit lui Ciochină, guvernarea de la Chișinău l-ar fi absolvit pe Sergiu Andronache de răspundere penală și l-ar fi numit șef al Poliției din Nisporeni pentru a se răzbuna pe el.

Mai mult, Ciochină afirmă că în noaptea accidentului mortal nu a condus automobilul și nu știe cine i l-a adus accidentat acasă. A doua zi, spune el, a plecat la Chișinău cu obiecte de serviciu și abia acolo a aflat despre tragedie.

Când a fost întrebat de ce a plecat a doua zi să procure un automobil identic cu cel al Primăriei Boldurești și să-i schimbe numărul de înmatriculare, Ciochină a spus că nu apare în imaginile video prezentate de poliție.

Fostul primar neagă și faptul că ar fi fost căutat de poliție. „Numai când am aflat că sunt suspectat de comiterea accidentului, m-am dus direct la Inspectoratul Național de Investigații. Am așteptat cel puțin trei ore până am fost primit”, a declarat Ciochină.

Nicanor Ciochină este acuzat că, în februarie 2024, ar fi lovit mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul accidentului, încercând ulterior să șteargă urmele prin înscenarea unei coliziuni. Ulterior, polițiștii l-au reținut și pe complicele său, Ion Andronache.

Următoarea ședință de judecată în dosarul fostului primar de Boldurești este programată pentru 19 februarie 2026, ziua în care s-a produs accidentul fatal.