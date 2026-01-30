Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile într-un dosar de tortură

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), faptele investigate ar fi avut loc în perioada în care Nicanor Ciochină deținea funcția de primar. Conform materialelor cauzei, acesta ar fi agresat fizic și verbal un locuitor al comunei, care avea dificultăți de deplasare din cauza unei afecțiuni la picioare.

Anchetatorii susțin că agresiunea ar fi fost motivată de presupunerea că victima ar fi incendiat vegetația de pe un teren agricol situat în extravilanul localității. După incident, bărbatul ar fi fost obligat să adopte o anumită poziție pentru a fi fotografiat pe fundalul terenului incendiat, acțiuni care, potrivit procurorilor, i-ar fi provocat suferințe fizice și psihice.

Reținerea fostului primar a fost realizată cu sprijinul angajaților Serviciului special „Fulger”. În prezent, acesta este cercetat de procurorii PCCOCS sub acuzația de tortură, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

În urma deciziei judecătorului de instrucție privind aplicarea măsurii de arest preventiv, Nicanor Ciochină beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare, până la pronunțarea unei hotărâri definitive în instanță.

Ciochină a fost reţinut în data de 29 ianuarie lângă Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, acolo unde pe parcursul întregii zile a avut loc şedinţa în care e judecat pentru accidentarea mortală a unui minor şi fugă de la locul faptei. După o oră de audieri, acesta a fost escortat, în cătuşe, la izolator. Nicanor Ciochină respinge noile acuzaţii.

„Domnule Ciochină, cum comentaţi reţinerea dumneavoastră? - E clar că abuzivă. Vedeţi că-i la comandă. - La comanda cui? - Deduceţi dumneavoastră”, sunt declaraţiile lui Nicanor Ciochină imediat după ce fost reţinut, aseară, într-un nou dosar.

„Aţi fi torturat şi agresat fizic şi verbal un consătean. - Cu şase ani în urmă, eu nu-l cunosc. Nici familia. - Deci, nu aţi agresat? - Nu cunosc acea familie, clar că nu am agresat. În şase ani de zile, cum credeţi?”.

La sediul INI, a fost surprins şi pe unul dintre avocaţii lui Nicanor Ciochină.

„E de râs. Sincer vă zic. - A făcut declaraţii ? - Face declaraţii”.

Potrivit poliţiei, fostul primar al comunei Boldoreşti a fost reţinut într-un dosar în care e bănuit de tortură, tratament inuman și degradant. Cazul a ajuns pe masa oamenilor legii după ce au fost sesizaţi recent către victimă.

Ciochină a fost reţinut lângă Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, acolo unde pe parcursul întregii zile a avut loc şedinţa în care e judecat pentru accidentarea mortală a unui minor şi fugă de la locul faptei. După o oră de audieri, acesta a fost escortat, în cătuşe, la izolator. Nicanor Ciochină respinge noile acuzaţii.

Procurorii solicită nouă ani de închisoare pentru inculpatul Nicanor Ciochină, în dosarul în care fostul primar de Boldurești este învinuit că ar fi accidentat mortal un adolescent de 14 ani și ar fi părăsit locul faptei. Totodată, procurorii au solicitat trei ani de închisoare pentru Ion Andronache, considerat complice în acest caz.

Nicanor Ciochină este învinuit că, în februarie 2024, ar fi lovit mortal cu mașina un adolescent de 14 ani și ar fi fugit de la locul accidentului, încercând ulterior să șteargă urmele prin înscenarea unei coliziuni.

Ulterior, polițiștii au reușit să-l rețină pe complicele fostului primar, Ion Andronache.