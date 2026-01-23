Şiretlicul nu a trecut. Curtea Constituţională a respins sesizarea fostului primar, învinuit de moartea unui copil

Republica Moldova. Curtea Constituţională a declarat, vineri 23 ianuarie, inadmisibilă sesizarea înaintată de Nicanor Ciochină, privind ilegalitatea unui articol din Codul de Procedură Penală care permite citirea în ședința de judecată a declarațiilor inculpatului date în cursul urmăririi penale în cazul în care acesta refuză să facă declarații în instanță.

Examinarea sesizării şi pronunţarea deciziei au avut loc la zece zile de la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate.

După ce fostul primar Nicanor Ciochină, învinuit de moartea unui adolescent de 14 ani, presupusul său complice şi avocaţii săi au ignorat mai multe citaţii, Judecătoria Chişinău a admis luni demersul apărării privind verificarea constituţionalităţii unei norme din Codul de procedură penală prin care a fost posibilă menţinerea declaraţiilor lui Ion Andronache, cel care l-ar fi ajutat pe fostul poliţist să ascundă urmele crimei, făcute la etapa urmăririi penale.

Dorin Podlisnic, avocatul reprezentantului părţii vătămate, a declarat că că sesizarea a fost un şiretlic juridic pentru a tergiversa examinarea dosarului.

Curtea Constituţională a stabilit că pretinsa încălcare a dreptului de a nu se autoincrimina, Nicanor Ciochină nu a invocat afectarea propriilor drepturi, ci pe cele ale pretinsului complice, Ion Andronache.

Astfel, Curtea a reținut că excepția nu a fost ridicată pentru apărarea drepturilor personale ale autorului și a declarat inadmisibil acest capăt al sesizării.

Curtea Constituţională a mai constatat că norma contestată permite citirea în ședința de judecată a declarațiilor unui inculpat date în faza urmăririi penale doar în cazuri strict determinate de lege. Potrivit Curții, aceste prevederi sunt însoțite de garanții suficiente ,care previn afectarea dreptului la apărare.

„În ipoteza citirii declarațiilor coinculpatului formulate la etapa urmăririi penale, Curtea a constatat că norma contestată nu stabilește caracterul unic sau decisiv al acestor declarații. Dimpotrivă, evaluarea forței probante a declarației în discuție ține de competența instanțelor judecătorești”, au argumentat magistraţii înaltei Curți.

Totodată, Curtea Constituţională a stabilit că legislatorul a instituit suficiente garanții care permit utilizarea declarațiilor coinculpaților formulate la etapa urmăririi penale, fără a aduce atingere substanței dreptului la apărare al autorului excepției, garantat de articolul 26 din Legea fundamentală.

Autorii sesizării privind ridicarea excepției de neconstituționalitate motivează că instanța, la o ședință anterioară a dat citire declarațiile inculpatului Andronache la etapa de urmărire penală, deoarece ultimul a refuzat să facă declarații.

Apărătorii lui Ciochină şi Andronache, care au lipsit la mai multe şedinţe de judecată, consideră ilegală norma de procedură penală, care permite și prevede expres – în cazul în care inculpatul refuză să facă declarații, instanța dă citire declarațiilor care au fost făcute la etapa de urmărire penală.

La rândul său, Nicanor Ciochină susţine că i-a fost lezat dreptul la apărare, deoarece nu a putut să-i adreseze întrebări lui Andronache.

Filmarea în care Ion Andonache este surprins în timp ce schimbă numărul de înmatriculare de la automobilul cu care ar fi fost comis accidentul la un automobil identic reprezintă una din principalele probe ale acuzării.

Dosarul în care Ciochină este acuzat de omor a ajuns în instanță în iunie 2024. De atunci, mai multe ședințe au fost amânate, fie din lipsa inculpatului, fie a martorilor sau avocaților.

Potrivit rechizitoriului, în seara de 19 februarie 2024, Nicanor Ciochină l-ar fi accidentat mortal pe Mihăiță Beșliu și ar fi fugit de la fața locului. Ulterior, a încercat să ascundă urmele faptei și să evite ancheta.

Totuşi, cu scârţ, examinarea dosarului a ajuns la final. Urmează dezbaterile judiciare, pledoriile avocaţilor şi procurorului, ultimul cuvânt al inculpatului, după care instanţa se va retrage în deliberare.

Audierea inculpatului Ciochină şi a prietenului său, Ion Andronache, care l-ar fi ajutat să şteargă urmele crimei, urma să să înceapă la 18 noiembrie 2025. Cei doi însă au făcut tot posibilul pentru a tergiversa procesul. Nu s-au prezentat la şedinţele de judecată, instanţa solicitând aducerea silită, şi au solicitat recuzarea judecătorului.

La şedinţe nu s-au prezentat nici avocaţii inculpaţilor, instanţa dispunând ca Ciochină şi Andronache să fie apăraţi de avocaţi din oficiu.

Următoarea şedinţă de judecată în dosarul de învinuire a lui Nicanor Ciochină a fost programată pentru 19 februarie 2026, ziua în care se vor împlini doi ani de la moartea lui Mihăiţă.

Raisa Ciurel, mama victimei, a declarat că este pusă în situaţia de a alege între a face masa de pomenire şi a se prezentaîn şedinţa de judecată, menţionândb că judecătorul „nu are inimă”.