Marine Le Pen, față în față cu justiția. În joc, viitorul său politic

Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN), s-a prezentat marți, 13 ianuarie 2026, în fața Curții de Apel din Paris pentru a contesta o condamnare pentru delapidare de fonduri care a dus la interdicția de a candida la alegerile prezidențiale din 2027. Decizia instanței de apel va stabili dacă aceasta va putea participa sau nu la scrutinul programat în aprilie 2027, potrivit agenției Reutes.

Procesul de apel a fost deschis după ce, în martie 2025, Le Pen și alți membri ai RN au fost găsiți vinovați de folosirea necorespunzătoare a fondurilor Parlamentului European pentru plata angajaților partidului, în detrimentul activității parlamentare reale.

Instanța din 2025 a dispus o interdicție de cinci ani de a deține funcții publice, o pedeapsă de patru ani de închisoare – dintre care doi cu suspendare și doi cu brățară electronică – și o amendă de 100 000 €, însă aplicarea acestor pedepse a fost suspendată pe durata apelului.

Acum, în apel, Le Pen solicită anularea sau reducerea pedepsei de incapacitate de a candida, ceea ce i-ar permite să rămână în cursa electorală pentru prezidențialele de anul viitor.

Cazul împotriva Marinei Le Pen și a altor membri RN derivă din ceea ce s-a numit „afacerea asistenților parlamentarilor” – o investigație privind angajarea unor persoane ca asistenți la Parlamentul European, care, potrivit procurorilor și instanțelor, ar fi lucrat în realitate pentru partid în Franța, folosind fonduri europene.

În martie 2025, tribunalul a decis că fondosurile destinate asistenților parlamentari au fost în mod sistematic folosite pentru activități interne ale RN, ceea ce a condus la condamnările și sancțiunile respective.

Decizia de apel este programată să dureze până la 12 februarie 2026, iar verdictul este așteptat înainte de vară. Dacă interdicția de a candida va fi menținută, Le Pen nu va putea participa la alegerile din 2027. În această situație, președintele partidului, Jordan Bardella, este considerat probabilul candidat al RN.

La sosirea în instanță, Le Pen a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și nu a făcut declarații informale în timpul pauzelor procesului.

Într-o declarație făcută anterior deschiderii apelului, ea a spus că „singura linie de apărare pentru acest apel va fi aceeași ca în timpul primului proces: să spună adevărul”, exprimându-și speranța că noii magistrați vor fi „mai receptivi” argumentelor sale.

Potrivit relatărilor mass-media, Le Pen a adoptat un ton diferit în această fază a procesului față de atitudinea mai combativă din procesul inițial, sugerând o abordare mai rezervată în fața judecătorilor.

În total, 11 dintre cei condamnați, precum și Rassemblement National ca persoană juridică, au făcut apel împotriva condamnărilor pronunțate în martie 2025. Acest proces de apel reunește atât aspecte penale, cât și civile ale cauzei.

Pe lângă apelul împotriva interdicției de a candida, Curtea de Apel va analiza și penalitățile financiare și alte sancțiuni impuse RN și părților implicate.

Rezultatul apelului va avea un impact semnificativ asupra peisajului politic francez, dat fiind faptul că Le Pen rămâne o figură influentă în RN și a fost considerată de multe sondaje un competitor important la funcția de președinte.

În cazul în care apelul va fi respins, partidul va trebui să își ajusteze strategia electorală, iar Bardella ar putea deveni candidatul principal în alegerile de anul viitor.