Karl Habsburg acuză o parte a grupului „Patrioții pentru Europa” că ar fi „a cincea coloană a Moscovei” în UE

Actualul șef al Casei de Habsburg-Lorraine, Karl Habsburg, a lansat acuzații dure la adresa unei părți a grupului parlamentar european Patrioții pentru Europa, pe care îl consideră influențat de Moscova.

Declarațiile au provocat reacții puternice în Austria, în special din partea partidului de extremă dreapta FPÖ, unul dintre membrii fondatori ai acestui grup politic din Parlamentul European, potrivit relatărilor AFP.

Într-un comunicat transmis duminică seara, Karl Habsburg a afirmat că majoritatea partidelor din cadrul grupului sunt „legate de (Vladimir) Putin” și că această apropiere reprezintă „două acte de înaltă trădare, față de propria țară și față de Europa”.

Este dintre cele mai directe critici venite din zona conservatoare tradițională la adresa formațiunilor suveraniste și naționaliste din legislativul european.

Acuzațiile formulate de Karl Habsburg au fost întâmpinate cu indignare de FPÖ. În semn de protest, Norbert Hofer, fost candidat la funcția de președinte al Austriei și membru marcant al FPÖ, a anunțat că renunță la titlul său de cavaler onorific al Ordinului Sfântului Gheorghe.

„Declarațiile publice contrare spiritului de respect reciproc mi se par a face această decizie necesară”, a transmis Hofer, adăugând că „regretă această evoluție”.

Ordinul Sfântului Gheorghe, al cărui Mare Maestru este Karl Habsburg, este un ordin dinastic și paneuropean de cavalerie creștină, modernizat de Casa de Habsburg-Lorraine, cu o simbolistică istorică puternică în spațiul central-european.

FPÖ face parte din grupul parlamentar Patrioții pentru Europa, o formațiune relativ nouă în Parlamentul European, care reunește partide naționaliste și suveraniste din mai multe state membre.

Printre acestea se numără partidul premierului ungar Viktor Orban, Fidesz, formațiunea ANO condusă de premierul ceh Andrej Babis, precum și Rassemblement National (RN) al liderei franceze Marine Le Pen.

Împreună, aceste partide constituie a treia forță politică din Parlamentul European, având o influență semnificativă asupra dezbaterilor privind politica externă, migrația și suveranitatea statelor membre. Grupul s-a poziționat frecvent critic față de instituțiile europene și față de linia dură a UE în raport cu Rusia, mai ales după invazia Ucrainei.

Acuzațiile formulate de Karl Habsburg readuc în atenție trecutul controversat al unor formațiuni din acest spectru politic. În 2016, FPÖ a semnat un acord de cooperare cu partidul președintelui rus, Rusia Unită. Deși acest acord nu mai este în vigoare în prezent, el este adesea invocat de critici drept dovadă a apropierii istorice dintre o parte a extremei drepte europene și Moscova.

În acest context, declarațiile șefului Casei de Habsburg-Lorraine sunt interpretate ca un avertisment politic, nu doar ca o luare de poziție personală. Termenul de „a cincea coloană” sugerează existența unor influențe externe care ar acționa din interiorul Uniunii Europene, subminând coeziunea și interesele comune ale blocului comunitar.

Karl Habsburg, în vârstă de 65 de ani, este descendentul ultimului împărat al Austro-Ungariei, Carol I, și o figură cunoscută în spațiul public european. În plan politic, el a fost deputat în Parlamentul European între 1996 și 1999, ales pe listele partidului conservator austriac ÖVP.

La nivel european, ÖVP este afiliat Partidul Popular European, principala familie politică de centru-dreapta din Parlamentul European. Poziționarea lui Karl Habsburg este, așadar, una ferm pro-europeană și aliniată curentului mainstream din PPE, care susține sprijinul pentru Ucraina și o atitudine fermă față de Rusia.