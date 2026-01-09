Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Lecornu. Partidul LFI acuză „umilirea Franței” la Bruxelles și Washington

Formațiunea La France insoumise a depus vineri, 9 ianuarie, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Sébastien Lecornu, invocând un bilanț pe care îl consideră „dezastruos” al puterii executive, în contextul crizelor din Venezuela și al acordului de liber-schimb UE–Mercosur, potrivit RTL France.

Inițiativa a fost anunțată de lidera grupului parlamentar LFI, Mathilde Panot, care afirmă că Guvernul a „călcat în picioare” suveranitatea populară și dreptul internațional, atât în dosarul Mercosur, cât și în raportare la situația din Venezuela.

„Franța, umilită la Bruxelles, dar și la Washington — acesta este bilanțul dezastruos” al președintelui Emmanuel Macron, susțin semnatarii moțiunii, într-un mesaj publicat pe rețeaua X de Mathilde Panot.

Deși Emmanuel Macron s-a declarat public împotriva acordului UE–Mercosur, LFI acuză tratatul de o „negare ecologică, o distrugere industrială şi socială şi o concurenţă evident neloială”, arătând că acesta ar urma să primească vineri unda verde din partea statelor membre ale Uniunii Europene.

În paralel, liderul partidului Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a anunțat joi seară depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Lecornu, în pofida faptului că Franța a votat „împotriva” acordului UE–Mercosur, vot pe care Bardella îl califică drept o „înscenare”.

„Pretinzând azi că se opune, după ani de negocieri fără să apere nicodată interesele franceze, el (Emmanuel Macron) încearcă o manevră de comunicare pe cât de tardivă, pe atât de ipocrită”, a denunţat Jordan Bardella pe X. Acesta a vorbit, de asemenea, despre o „trădare a agricultorilor francezi”.

Potrivit lui Bardella, Rassemblement national va depune „două moţiuni de cenzură: la Adunarea Naţională împotriva Guvernului, şi la Parlamentul European împotriva Comisiei von der Leyen”.

Premierul Sébastien Lecornu a respins criticile venite din partea LFI și RN, calificând moțiunile de cenzură drept „poziționări partizane cinice”. Acesta a susținut că astfel de inițiative politice „întârzie discuțiile bugetare” și deturnează dezbaterea de la problemele concrete ale guvernării.