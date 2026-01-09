Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Lecornu. Partidul LFI acuză „umilirea Franței” la Bruxelles și Washington
- Bianca Ion
- 9 ianuarie 2026, 18:29
Formațiunea La France insoumise a depus vineri, 9 ianuarie, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Sébastien Lecornu, invocând un bilanț pe care îl consideră „dezastruos” al puterii executive, în contextul crizelor din Venezuela și al acordului de liber-schimb UE–Mercosur, potrivit RTL France.
Inițiativa a fost anunțată de lidera grupului parlamentar LFI, Mathilde Panot, care afirmă că Guvernul a „călcat în picioare” suveranitatea populară și dreptul internațional, atât în dosarul Mercosur, cât și în raportare la situația din Venezuela.
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Lecornu și critici la adresa lui Macron
„Franța, umilită la Bruxelles, dar și la Washington — acesta este bilanțul dezastruos” al președintelui Emmanuel Macron, susțin semnatarii moțiunii, într-un mesaj publicat pe rețeaua X de Mathilde Panot.
Deși Emmanuel Macron s-a declarat public împotriva acordului UE–Mercosur, LFI acuză tratatul de o „negare ecologică, o distrugere industrială şi socială şi o concurenţă evident neloială”, arătând că acesta ar urma să primească vineri unda verde din partea statelor membre ale Uniunii Europene.
Rassemblement national anunță o inițiativă similară
În paralel, liderul partidului Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a anunțat joi seară depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Lecornu, în pofida faptului că Franța a votat „împotriva” acordului UE–Mercosur, vot pe care Bardella îl califică drept o „înscenare”.
„Pretinzând azi că se opune, după ani de negocieri fără să apere nicodată interesele franceze, el (Emmanuel Macron) încearcă o manevră de comunicare pe cât de tardivă, pe atât de ipocrită”, a denunţat Jordan Bardella pe X. Acesta a vorbit, de asemenea, despre o „trădare a agricultorilor francezi”.
Potrivit lui Bardella, Rassemblement national va depune „două moţiuni de cenzură: la Adunarea Naţională împotriva Guvernului, şi la Parlamentul European împotriva Comisiei von der Leyen”.
Reacția lui Sébastien Lecornu
Premierul Sébastien Lecornu a respins criticile venite din partea LFI și RN, calificând moțiunile de cenzură drept „poziționări partizane cinice”. Acesta a susținut că astfel de inițiative politice „întârzie discuțiile bugetare” și deturnează dezbaterea de la problemele concrete ale guvernării.
