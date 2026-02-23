Prințul William și Prințesa Kate au strălucit la BAFTA. De ce moștenitorul tronului n-a putut viziona „Hamnet”

Participarea Prințului și Prințesei de Wales la gala BAFTA 2026 a adus în atenție nu doar eleganța cuplului regal, ci și o serie de declarații personale făcute de Prințul William despre starea sa de bine, potrivit Daily Express.

Evenimentul, desfășurat duminică seara la Londra, a marcat prima apariție publică a celor doi după evoluțiile recente legate de Andrew Mountbatten-Windsor.

La scurt timp după sosirea la ceremonie, Prince William a vorbit despre producțiile cinematografice pe care el și soția sa le-au urmărit recent. În contextul discuției despre filmul „Hamnet”, nominalizat la categoria „Cel mai bun film”, Prințul de Wales a explicat că nu a reușit încă să îl vizioneze.

Întrebat dacă a văzut filmul, acesta a declarat:

„Am nevoie să fiu într-o stare destul de calmă și nu sunt în acest moment. Îl voi păstra pentru mai târziu.”

Prințul a precizat că soția sa, Catherine, Princess of Wales, a urmărit pelicula sâmbătă seara. Potrivit declarațiilor sale, filmul a avut un impact emoțional puternic asupra acesteia:

„Catherine l-a văzut sâmbătă seara și a fost în lacrimi.”

Filmul „Hamnet” prezintă povestea morții tragice, în copilărie, a fiului lui William Shakespeare și modul în care pierderea îi afectează pe părinții săi.

Prințesa de Wales a făcut, la rândul său, câteva comentarii despre experiența vizionării filmului înaintea galei. Aceasta a spus, într-o notă relaxată:

„Am crezut că a fost o idee proastă, de fapt. Am ajuns cu ochii foarte umflați. A fost filmat atât de frumos. Și muzica. Coloana sonoră este fantastică.”

Declarațiile au fost făcute în timp ce cuplul interacționa cu invitații și oficialii BAFTA, într-un cadru informal specific momentelor de pe covorul roșu.

Prezența celor doi la gala BAFTA Film Awards a fost remarcată și din perspectiva contextului public. Evenimentul a reprezentat prima apariție oficială a cuplului regal după informațiile privind arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, anunțată joi dimineață.

Organizatorii au menținut programul obișnuit al ceremoniei, iar Prințul și Prințesa de Wales au urmat agenda standard: sosirea pe covorul roșu, sesiuni foto și discuții cu reprezentanții Academiei Britanice de Film și Televiziune.

În cadrul recepției, cei doi au discutat cu mai mulți oficiali BAFTA, printre care CEO-ul Jane Millichip și președinta Sara Putt, precum și alți membri ai conducerii.

Pentru ediția din 2026, Catherine, Prințesa de Wales, a purtat o rochie Gucci într-o nuanță delicată de roz pal, accesorizată cu o centură din catifea bordo.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, ținuta a mai fost purtată anterior la un eveniment caritabil în 2019.

Prințul William a ales un smoking din catifea bordo, completat de papion negru.

În discuțiile purtate la eveniment, Prințesa de Wales a menționat că cei trei copii ai cuplului — Prince George, Princess Charlotte și Prince Louis — manifestă un interes tot mai mare pentru filme.

Aceasta a explicat că vizionarea producțiilor cinematografice a devenit o activitate frecventă în familie, pe măsură ce copiii cresc.