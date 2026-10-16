Primul deces asociat virusului gripal din acest sezon a fost raportat în România, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Este vorba despre un bărbat din județul Cluj, care avea și alte probleme de sănătate și nu figura ca fiind vaccinat împotriva gripei. Cele mai recente date arată că, într-o singură săptămână, au fost raportate la nivel național 201 cazuri de gripă clinică și 12 infecții confirmate prin analize de laborator.

Potrivit raportului publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon este cel al unui bărbat din județul Cluj, cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Acesta avea afecțiuni medicale preexistente și nu figura în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) ca fiind vaccinat antigripal. Infecția a fost confirmată cu virus gripal de tip A, iar subtiparea virusului era încă în curs.

Peste 82.000 de infecții respiratorii au fost raportate într-o săptămână

În perioada 5–11 octombrie, la nivel național au fost înregistrate 82.363 de cazuri de infecții respiratorii, categorie care include gripa clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare și pneumoniile.

Numărul cazurilor a fost cu 2,7% mai mare față de săptămâna anterioară, când au fost raportate 80.193 de îmbolnăviri. Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, când s-au înregistrat 84.736 de cazuri, nivelul a fost mai mic cu 2,8%.

Raportul INSP arată că numărul infecțiilor respiratorii a depășit cu 1,1% media de 81.497 de cazuri calculată pentru sezoanele 2018–2026, fără perioadele pandemice.

În intervalul analizat, medicii au raportat 201 cazuri de gripă clinică la nivel național. Numărul este mai mic decât cel din săptămâna anterioară, când au fost înregistrate 210 cazuri.

Și comparația cu sezonul precedent indică o scădere. În aceeași săptămână a anului trecut, autoritățile raportaseră 296 de cazuri de gripă clinică.

Totodată, au fost înregistrate 12 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu cinci mai multe decât în săptămâna anterioară.

În perioada 5–11 octombrie, analizele de laborator au confirmat 12 infecții cu virus gripal. Dintre acestea, trei au fost provocate de virusul gripal AH1, trei de virusul gripal A nesubtipat și alte trei de virus gripal netipat.

De asemenea, a fost identificat un caz de gripă cu virus de tip B și două cazuri de coinfecție cu virusurile gripale A și B.

De la începutul sezonului, numărul total al cazurilor de gripă confirmate prin analize de laborator a ajuns la 13. Acestea includ trei cazuri cu virus AH1, patru cu virus gripal A nesubtipat, trei cu virus netipat, un caz cu virus gripal B și două coinfecții cu virusurile A și B.

Datele din Registrul Electronic Național de Vaccinări arată că, până la 11 octombrie, au fost înregistrate 256.556 de vaccinări antigripale.

Dintre acestea, 252.147 au fost efectuate la persoane din grupele populaționale care beneficiază de vaccinare compensată. Totodată, 1.991 de vaccinări au fost realizate în farmaciile comunitare autorizate.

Raportarea primului deces asociat gripei din acest sezon vine în contextul monitorizării săptămânale a infecțiilor respiratorii și a cazurilor confirmate prin laborator. Autoritățile sanitare continuă să urmărească evoluția îmbolnăvirilor la nivel național.