Două persoane au fost găsite carbonizate într-o locuință din satul Lespezi, comuna Gârleni, județul Bacău, după un incendiu izbucnit joi dimineață. Victimele sunt un bărbat de aproximativ 72 de ani și o femeie de aproximativ 59 de ani, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău.

La intervenție au participat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Incendiul s-a manifestat la nivelul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

„Din nefericire, în interiorul acesteia au fost identificate două persoane carbonizate: un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani și o femeie în vârstă de aproximativ 59 de ani”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuța Socaci.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise.

Polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs tragedia.