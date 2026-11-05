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Incendiu devastator într-o locuință din Bacău. Două persoane au fost găsite fără viață

Incendiu devastator într-o locuință din Bacău. Două persoane au fost găsite fără viațăPompieri ISU Sursă foto: Facebook
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Două persoane au fost găsite carbonizate într-o locuință din satul Lespezi, comuna Gârleni, județul Bacău, după un incendiu izbucnit joi dimineață. Victimele sunt un bărbat de aproximativ 72 de ani și o femeie de aproximativ 59 de ani, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău.

Incendiu într-o locuință din comuna Gârleni

La intervenție au participat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Incendiul s-a manifestat la nivelul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

„Din nefericire, în interiorul acesteia au fost identificate două persoane carbonizate: un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani și o femeie în vârstă de aproximativ 59 de ani”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuța Socaci.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise.

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