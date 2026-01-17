Monden

Primele imagini din serialul „Tomb Raider”, publicate de Prime Video. Sophie Turner va juca rolul principal

Comentează știrea
Primele imagini din serialul „Tomb Raider”, publicate de Prime Video. Sophie Turner va juca rolul principalTelevizor. Sursă foto: Unsplash
Din cuprinsul articolului

Prime Video a publicat primele imagini din viitoarea serie live-action „Tomb Raider”, anunțând oficial debutul filmărilor. Rebootul o are pe Sophie Turner în rolul Larei Croft și deschide un nou capitol pentru celebra franciză de jocuri video, potrivit Variety.

Serialul „Tomb Raider”, în producție

Serialul „Tomb Raider” a primit undă verde din partea Prime Video în mai 2024 și se află, în prezent, în producție. Anunțul potrivit căruia Sophie Turner o interpretează pe Lara Croft a fost făcut mai târziu în același an, confirmând-o drept cea mai recentă actriță care preia rolul aventurierei.

Personajul Lara Croft a mai fost interpretat pe marele ecran de Angelina Jolie și Alicia Vikander, fiecare asociindu-se cu o generație diferită de spectatori.

Sophie Turner în rolul Larei Croft

Sophie Turner în rolul Larei Croft. Sursa foto: X/The Game Awards

Actorii care vor juca în „Tomb Raider”

Noua serie urmărește readucerea personajului într-un format de televiziune și extinderea poveștii dincolo de lungmetraje. Rebootul este coordonat creativ de Phoebe Waller-Bridge, cunoscută mai ales pentru serialul „Fleabag”, care semnează proiectul ca scenarist, creator și producător executiv.

Florin Prunea a primit bătăi zdravene de la tatăl său. „Zicea mama: lasă-l ca-l omori, nu vezi ca e o mana de om?”
Florin Prunea a primit bătăi zdravene de la tatăl său. „Zicea mama: lasă-l ca-l omori, nu vezi ca e o mana de om?”
Străinii evită România. Din 452 de milioane de nopți petrecute de turiști în UE, puține sunt în țara noastră
Străinii evită România. Din 452 de milioane de nopți petrecute de turiști în UE, puține sunt în țara noastră

Chad Hodge se alătură proiectului în rolul de showrunner, iar Jonathan van Tulleken semnează regia și producția executivă. Distribuția îi reunește pe Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon și Celia Imrie, alături de alte nume din industrie.

Jocul original a fost lansat în 1996

Jocul original „Tomb Raider” a fost lansat în anul 1996 și a transformat-o rapid pe Lara Croft într-un simbol global al jocurilor de acțiune. Franciza s-a extins prin numeroase continuări, ediții îmbunătățite și titlul din 2018 „Shadow of the Tomb Raider”. Două jocuri noi sunt programate pentru 2026 și 2027, indicând o relansare amplă a universului.

Seria Prime Video urmărește să se alinieze acestui val de revitalizare și să adapteze personajul pentru publicul contemporan. Proiectul se înscrie în strategia Amazon de a aduce pe ecran francize importante din industria jocurilor video.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:14 - Factura la încălzire, dublă în ianuarie 2026. Cum arată calculele
16:11 - Echipa Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție de motorsport din lume 
16:05 - Primele imagini din serialul „Tomb Raider”, publicate de Prime Video. Sophie Turner va juca rolul principal
15:52 - Florin Prunea a primit bătăi zdravene de la tatăl său. „Zicea mama: lasă-l ca-l omori, nu vezi ca e o mana de om?”
15:46 - Un bărbat din Capitală, reținut după ce a furat brățări din aur dintr-o casă de amanet
15:38 - Netflix a confirmat data la care va fi lansat thrillerul „Cum să ajungi în Rai din Belfast”

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale