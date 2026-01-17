Primele imagini din serialul „Tomb Raider”, publicate de Prime Video. Sophie Turner va juca rolul principal

Prime Video a publicat primele imagini din viitoarea serie live-action „Tomb Raider”, anunțând oficial debutul filmărilor. Rebootul o are pe Sophie Turner în rolul Larei Croft și deschide un nou capitol pentru celebra franciză de jocuri video, potrivit Variety.

Serialul „Tomb Raider” a primit undă verde din partea Prime Video în mai 2024 și se află, în prezent, în producție. Anunțul potrivit căruia Sophie Turner o interpretează pe Lara Croft a fost făcut mai târziu în același an, confirmând-o drept cea mai recentă actriță care preia rolul aventurierei.

Personajul Lara Croft a mai fost interpretat pe marele ecran de Angelina Jolie și Alicia Vikander, fiecare asociindu-se cu o generație diferită de spectatori.

Noua serie urmărește readucerea personajului într-un format de televiziune și extinderea poveștii dincolo de lungmetraje. Rebootul este coordonat creativ de Phoebe Waller-Bridge, cunoscută mai ales pentru serialul „Fleabag”, care semnează proiectul ca scenarist, creator și producător executiv.

Chad Hodge se alătură proiectului în rolul de showrunner, iar Jonathan van Tulleken semnează regia și producția executivă. Distribuția îi reunește pe Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon și Celia Imrie, alături de alte nume din industrie.

Jocul original „Tomb Raider” a fost lansat în anul 1996 și a transformat-o rapid pe Lara Croft într-un simbol global al jocurilor de acțiune. Franciza s-a extins prin numeroase continuări, ediții îmbunătățite și titlul din 2018 „Shadow of the Tomb Raider”. Două jocuri noi sunt programate pentru 2026 și 2027, indicând o relansare amplă a universului.

Seria Prime Video urmărește să se alinieze acestui val de revitalizare și să adapteze personajul pentru publicul contemporan. Proiectul se înscrie în strategia Amazon de a aduce pe ecran francize importante din industria jocurilor video.