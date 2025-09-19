Prima victimă a anestezistului din Franța acuzat de otrăvirea pacienților a depus mărturie

Sandra Simard, prima presupusă victimă a anestezistului Frédéric Péchier, inculpat pentru otrăvirea a 30 de pacienți în timpul operațiilor, a depus joi mărturie la un tribunal din Franța, spunând că toată situația este un „calvar”. „Trăiesc ca şi cum aş fi în corpul unei persoane în vârstă”, a mai spus femeia, potrivit AFP.

Sandra Simard a povestit că, după ce a ajuns la Clinica Saint-Vincent din Besançon pentru o simplă operație la spate, „a adormit în dimineața zilei de 11 ianuarie 2017 și s-a trezit pe 16, intubată, legată și pierdută”.

Când s-a trezit, o asistentă i-a spus Sandrei Simard că inima i se oprise în timpul intervenției și că a rămas inconștientă timp de cinci zile. Femeia, contabilă în vârstă de 36 de ani la acea vreme, a povestit că zilele următoare au fost foarte „traumatizante” și că nimeni nu a reușit să îi explice stopul cardiac.

Cei trei copii ai Sandrei Simard au venit să o viziteze la spital, iar ea a mărturisit în sala de judecată: „În delirul meu paranoic, mi-am luat rămas bun de la ei ca şi cum nu i-aş mai vedea niciodată. A fost cel mai greu lucru prin care a trebuit să trec vreodată”.

În cele din urmă, un anchetator i-a spus că o substanță toxică îi intrase în organism, iar atunci a înțeles pentru prima dată, de când se trezise, că nu fusese vorba despre o problemă cardiacă.

Frédéric Péchier, care nu era responsabil cu administrarea anesteziei, dar care participat la resuscitarea femeii, a fost arestat la începutul lunii martie 2017. „În pofida anilor, nu am uitat nimic din acele momente: halucinaţiile, paranoia, frica, un stern fracturat de un masaj cardiac”, a mai spus femeia, în fața instanţei penale.

„Trăiesc ca şi cum aş fi în corpul unei persoane în vârstă”, a mai afirmat aceasta, menționând că are „probleme semnificative de memorie, oboseală şi intoleranţă la zgomot”.

Frédéric Péchier, în vârstă de 53 de ani, este judecat din 8 septembrie pentru otrăvirea a 30 de pacienți, dintre care 12 au murit, între 2008 și 2017, în două clinici private din Besançon.

Acuzatul își susține nevinovăția și se află în libertate, însă riscă închisoarea pe viață. Verdictul este așteptat pe 19 decembrie.