Mesajele dintre Tyler Robinson și Lance Twiggs. Varianta integrală

În 16 septembrie, prima zi a audierii ce deschide procesul în care va fi judecat pentru uciderea lui Charlie Kirk, Tyler Robinson și-a ascultat calm capetele de acuzare.

Această etapă, a audierii preliminare, nu are drept scop stabilirea vinovăției inculpatului. Ea este menită să asigure instanța că acuzarea are suficiente dovezi pentru a continua procesul. La o dată ulterioară, judecătorul va stabili dacă există suficiente dovezi pentru a continua acuzațiile.

Prezent la ședința prin transmisiune video, Tyler Robinson a părut senin atunci când procurorul-șef al Diviziei Penale, Chad Grunander, a anunțat că va cere pedeapsa cu moartea în cazul său. Imediat, judecătorul Tony Graf a dat citire capelor de acuzație. Din nou, pe ecran, acuzatului nu i se observă nicio expresie pe chip la auzul faptelor pentru care va trebui să răspundă.

Ele sunt șapte la număr, iar unele pot suna ciudat celor nefamiliarizați cu sistemul de drept penal american.

Crimă agravată; Folosirea unei arme de foc; Obstrucționarea justiției - ascunderea armei de foc; Obstrucționarea justiției - aruncarea hainelor; Manipularea martorilor - i-a cerut colegului de cameră să șteargă mesajele text; Manipularea martorilor - i-a cerut colegului de cameră să tacă; Infracțiune violentă comisă în prezența unui copil;

Jurnalista Kayla Epstein, de la BBC, prezentă în sala de judecată, a avut acces la dosar. De acolo, a putut fotografia copia mesajelor schimbate de Tyler Robinson cu iubitul său trans (bărbat în tranziție spre femeie), Lance Twiggs. Mai jos, transcrierea completă a comunicării dintre cei doi, așa cum reiese din documentele instanței.

Robinson: Lasă ceea faci și uită-te sub tastatura mea.

Twiggs s-a uitat sub tastatura lui Robinson și a văzut un bilet pe care scria: „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și am făcut-o.”

Twiggs: „Ce??????????????? Glumești, nu-i așa????

Robinson: Încă sunt bine, dragostea mea, dar sunt blocat în Orem încă puțin timp. Nu ar trebui să dureze mult până mă voi putea întoarce acasă, dar tot trebuie să-mi iau pușca. Ca să fiu sincer, speram să păstrez acest secret până voi muri de bătrânețe. Îmi pare rău că te implic.

Twiggs: Nu tu ai fost cel care a făcut-o, nu-i așa????

Robinson: Îmi pare rău, îmi pare rău.

Twiggs: Am crezut că au prins persoana respectivă?

Robinson: Nu, au luat un bătrân nebun, apoi au interogat pe cineva îmbrăcat în haine similare. Plănuisem să-mi iau pușca de la punctul de debarcare la scurt timp după aceea, dar cea mai mare parte a acelei părți a orașului a fost blocată. E liniște, aproape suficientă pentru a ieși, dar mai e un vehicul care zăbovește.

Twiggs: De ce?

Robinson: De ce am făcut asta?

Twiggs: Da

Robinson: M-am săturat de ura lui. Unele uri nu pot fi înlăturate prin negocieri.

Robinson: Dacă reușesc să-mi iau pușca nevăzut, nu voi fi lăsat nicio dovadă. Voi încerca să o recuperez din nou, sper că au plecat mai departe. Nu am văzut nimic despre faptul că ar fi găsit-o.

Twiggs: De cât timp plănuiești asta?

Robinson: Cred că e puțin peste o săptămână. Pot ajunge aproape, dar e o mașină de poliție parcată chiar lângă ea. Cred că au deja curățat locul acela, dar nu vreau să risc.

Robinson: Îmi pare rău că m-am întors și am luat-o imediat ce am ajuns la mașină... Sunt îngrijorat ce ar face tatăl meu dacă nu i-aș aduce înapoi pușca bunicului... cred că avea un număr de serie, dar nu m-ar găsi. Îmi fac griji pentru amprente, a trebuit să o las într-un tufiș unde mi-am schimbat hainele. Nu am avut posibilitatea sau timpul să o iau cu mine.... S-ar putea să trebuiască să o abandonez și să sper că nu vor găsi amprente. Cum naiba [înjurătură] îi voi explica tatălui meu că am pierdut-o....

Robinson: Singurul lucru care mi-a rămas a fost pușca înfășurată într-un prosop...

Robinson: Îți amintești cum gravam gloanțe? Mesajele [injurioase] sunt în mare parte meme-uri lungi. Dacă văd „observă umflătură, uwu” pe Fox News, s-ar putea să fac un accident vascular cerebral. Bine, va trebui să renunț, [înjurătură] e chiar nașpa... Judecând după ziua de azi, aș spune că arma bunicului merge foarte bine, nu știu. Cred că a fost o lunetă de 2.000 de dolari ;-;

Robinson: Șterge acest schimb[de mesaje]

Robinson: Tata vrea poze cu pușca... spune că bunicul vrea să știe de ea. Federalii au publicat o fotografie cu pușca și e foarte unică. Mă sună, nu-i răspund.

Robinson: De când Trump a ajuns în funcție, [tatăl meu] a fost un MAGA înrăit.

Robinson: Mă voi preda de bunăvoie, unul dintre vecinii mei de aici este adjunct al șerifului.

Robinson: Tu ești singurul lucru în legătură de care mă îngrijorez, dragoste.

Twiggs: Sunt mult mai îngrijorat pentru tine.

Robinson: Nu vorbi cu presa, te rog. nu da interviuri și nu face comentarii. ... dacă vreun polițist îți pune întrebări, cere un avocat și păstrează tăcerea.

Prezentarea cazului, făcută de procurorul Jeff Gray, a identificat prima persoană care l-a recunoscut din imaginile date publicității pe inculpat. A fost chiar mama lui. După ce a văzut primele imagini cu suspectul, i-a spus soțului ei că seamănă cu fiul lor. Tatăl l-a confruntat apoi pe Robinson. Procurorul Jeff Gray a spus și că o înregistrare video îl arată pe acuzat mergând cu un picior înțepenit către universitate, semn că o arma era ascunsă între picior și pantalon.

Absolut stupefiat de conținutul conversației dintre cei doi, dar nefiind nici Freud și nici Jung, mă voi abține de la orice comentariu. Voi urmări însă cu toata atenția procesul. Următorul termen de audiere a fost anunțat pentru 29 septembrie.