International

Primul proces al suspectului în uciderea lui Charlie Kirk: Tyler Robinson a apărut virtual în instanță

Comentează știrea
Primul proces al suspectului în uciderea lui Charlie Kirk: Tyler Robinson a apărut virtual în instanțăTyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk / sursa foto: FBI
Din cuprinsul articolului

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea influencerului Charlie Kirk, a avut marți prima sa apariție în instanță, într-o audiere desfășurată virtual, după ce procurorii au formulat șapte capete de acuzare împotriva sa, inclusiv crimă calificată. Procurorii au anunțat că vor solicita pedeapsa capitală pentru suspect, potrivit CNN.

Ordin de protecție pentru văduva lui Kirk

În aceeași zi, judecătorul Tony Graf a emis un ordin de protecție pre-proces în favoarea văduvei victimei, Erika Kirk, văduvala solicitarea procurorilor din Utah County. Graf a explicat că a „revizuit ordinul și va emite această protecție în favoarea Erikei Kirk”, asigurând astfel siguranța văduvei înaintea procesului.

 

Charlie Kirk

Charlie Kirk / sursa foto: captură video

Următoarea audiere  a lui Tyler Robinson și avocatul desemnat

Următoarea audiere a suspectului este programată pentru 29 septembrie, ora 10:00 locală (12:00 ET), și se va desfășura tot virtual, prin WebEx. Judecătorul a numit provizoriu un avocat pentru Tyler Robinson, după ce a constatat că tânărul este „neajutorat” și nu își poate permite onorariul unui avocat. Reprezentantul desemnat trebuie să depună documentele care îi atestă calificările înainte de următoarea audiere.

Tristan Tate ar vrea să părăsească România. „Dumnezeu îmi spune să mă mut”
Tristan Tate ar vrea să părăsească România. „Dumnezeu îmi spune să mă mut”
Un agent din Poliția Locală, rupt de beat, a provocat haos în centrul orașului
Un agent din Poliția Locală, rupt de beat, a provocat haos în centrul orașului

În cadrul procesului, judecătorul a decis ca Robinson să rămână în arest fără posibilitatea de cauțiune. „Domnule Robinson, pentru moment, veți rămâne în arest, fără cauțiune”, a declarat Graf.

Mesajele care confirmă implicarea

Documentele de acuzare arată că suspectul și-a recunoscut fapta într-o serie de mesaje trimise colegului său de cameră după atac. Potrivit declarațiilor mamei sale, Tyler Robinson s-a implicat în ultimele luni în discuții politice și a adoptat opinii mai progresiste, devenind „mai pro-drepturile persoanelor LGBTQ+”. Tot mama sa a declarat că fiul ei „a început să se întâlnească cu colegul său de cameră, un bărbat biologic care trecea printr-un proces de schimbare de gen”.

Implicarea FBI și audierile din Congres

Directorul FBI, Kash Patel, a depus mărturie în fața Comitetului Judiciar al Senatului SUA privind ancheta în cazul uciderii lui Kirk. Patel a declarat că agenția intervievează peste 20 de persoane care au participat la o discuție online cu Robinson. El a apărat totodată recentele concedieri din FBI și a respins criticile privind gestionarea informațiilor legate de incident.

Pe durata audierii, senatorul Dick Durbin l-a criticat pentru confuzia creată în comunicările publice, în timp ce senatorul Cory Booker și alți membri democrați au avut schimburi tensionate cu Patel pe tema concedierilor și a anchetelor politice. Reprezentanții republicani din comitet și-au exprimat sprijinul pentru directorul FBI.

Tensiuni în Camera Reprezentanților

Moartea lui Charlie Kirk a generat tensiuni și în Camera Reprezentanților. Nancy Mace, de la republicani, a introdus o rezoluție de cenzură împotriva lui Ilhan Omar, membră democrată a Camerei, acuzând-o că ar fi ironizat persoanele care îl plâng pe Kirk. Omar a respins acuzațiile, subliniind că a condamnat de la început asasinarea și orice formă de violență politică.

În același timp, Greg Casar, reprezentant democrat în Camera Reprezentanților, a introdus o rezoluție de cenzură împotriva lui Cory Mills, reprezentant republican, în urma unor acuzații de agresiune și amenințări cu distribuirea unor imagini sexuale ale unei foste iubite, acuzații pe care Mills le-a negat.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:49 - Tristan Tate ar vrea să părăsească România. „Dumnezeu îmi spune să mă mut”
08:43 - Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
08:35 - Un agent din Poliția Locală, rupt de beat, a provocat haos în centrul orașului
08:29 - Tanczos Barna: Procedurile de reducere a cheltuielilor trebuie finalizate cât mai rapid
08:20 - Cât se fură din TVA în România? 9 miliarde de euro sunt pierduți anual, susține Gabriel Biriș
08:12 - Văru’ Săndel zice c-ar fi fost bogat și fără personaj. „El nu prea cheltuiește”

HAI România!

Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
It's the economy, stupid!
It's the economy, stupid!

Proiecte speciale