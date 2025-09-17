Primul proces al suspectului în uciderea lui Charlie Kirk: Tyler Robinson a apărut virtual în instanță

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea influencerului Charlie Kirk, a avut marți prima sa apariție în instanță, într-o audiere desfășurată virtual, după ce procurorii au formulat șapte capete de acuzare împotriva sa, inclusiv crimă calificată. Procurorii au anunțat că vor solicita pedeapsa capitală pentru suspect, potrivit CNN.

În aceeași zi, judecătorul Tony Graf a emis un ordin de protecție pre-proces în favoarea văduvei victimei, Erika Kirk, văduvala solicitarea procurorilor din Utah County. Graf a explicat că a „revizuit ordinul și va emite această protecție în favoarea Erikei Kirk”, asigurând astfel siguranța văduvei înaintea procesului.

Următoarea audiere a suspectului este programată pentru 29 septembrie, ora 10:00 locală (12:00 ET), și se va desfășura tot virtual, prin WebEx. Judecătorul a numit provizoriu un avocat pentru Tyler Robinson, după ce a constatat că tânărul este „neajutorat” și nu își poate permite onorariul unui avocat. Reprezentantul desemnat trebuie să depună documentele care îi atestă calificările înainte de următoarea audiere.

În cadrul procesului, judecătorul a decis ca Robinson să rămână în arest fără posibilitatea de cauțiune. „Domnule Robinson, pentru moment, veți rămâne în arest, fără cauțiune”, a declarat Graf.

Documentele de acuzare arată că suspectul și-a recunoscut fapta într-o serie de mesaje trimise colegului său de cameră după atac. Potrivit declarațiilor mamei sale, Tyler Robinson s-a implicat în ultimele luni în discuții politice și a adoptat opinii mai progresiste, devenind „mai pro-drepturile persoanelor LGBTQ+”. Tot mama sa a declarat că fiul ei „a început să se întâlnească cu colegul său de cameră, un bărbat biologic care trecea printr-un proces de schimbare de gen”.

Directorul FBI, Kash Patel, a depus mărturie în fața Comitetului Judiciar al Senatului SUA privind ancheta în cazul uciderii lui Kirk. Patel a declarat că agenția intervievează peste 20 de persoane care au participat la o discuție online cu Robinson. El a apărat totodată recentele concedieri din FBI și a respins criticile privind gestionarea informațiilor legate de incident.

Pe durata audierii, senatorul Dick Durbin l-a criticat pentru confuzia creată în comunicările publice, în timp ce senatorul Cory Booker și alți membri democrați au avut schimburi tensionate cu Patel pe tema concedierilor și a anchetelor politice. Reprezentanții republicani din comitet și-au exprimat sprijinul pentru directorul FBI.

Moartea lui Charlie Kirk a generat tensiuni și în Camera Reprezentanților. Nancy Mace, de la republicani, a introdus o rezoluție de cenzură împotriva lui Ilhan Omar, membră democrată a Camerei, acuzând-o că ar fi ironizat persoanele care îl plâng pe Kirk. Omar a respins acuzațiile, subliniind că a condamnat de la început asasinarea și orice formă de violență politică.

În același timp, Greg Casar, reprezentant democrat în Camera Reprezentanților, a introdus o rezoluție de cenzură împotriva lui Cory Mills, reprezentant republican, în urma unor acuzații de agresiune și amenințări cu distribuirea unor imagini sexuale ale unei foste iubite, acuzații pe care Mills le-a negat.