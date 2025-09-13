Medic anestezist, surprins în ipostaze indecente alături de o asistentă, în sala de operație

Medicul Dr. Suhail Anjum din Manchester, Marea Britanie, a fost surprins într-o situație scandaloasă, având relații sexuale cu o asistentă în timp ce un pacient era sub anestezie, potrivit audierii unui tribunal medical.

Incidentul, care a avut loc pe 16 septembrie 2023 la Tameside Hospital din Ashton-under-Lyne, Greater Manchester, a șocat colegii și a ridicat întrebări serioase despre etica profesională și siguranța pacientului.

Tribunalul a aflat că Dr. Anjum și asistenta, identificată drept „asistenta C”, au fost descoperiți în „poziție compromițătoare” de o colegă care a intrat accidental în sala de operație.

Incidentul a avut loc într-un cadru medical extrem de delicat. Dr. Suhail Anjum, în vârstă de 44 de ani, medic anestezist, a ieșit temporar din sala de operație unde un pacient masculin era supus unei proceduri chirurgicale.

În timp ce pacientul era sub anestezie, Dr. Anjum a cerut unei alte asistente să monitorizeze pacientul pentru a putea lua o pauză personală.

În loc să se limiteze la o simplă pauză, Dr. Anjum a mers într-o altă sală de operație din același spital, unde a întreținut relații sexuale cu asistenta C.

Incidentul a fost descoperit de o colegă, identificată doar ca „asistenta NT”, care a intrat accidental în sala de operație și a găsit cei doi într-o poziție compromițătoare.

Colega a fost vizibil șocată și a părăsit imediat locul, pentru a raporta evenimentul conducerii spitalului.

Andrew Molloy, reprezentant al General Medical Council (GMC), a precizat în fața tribunalului: „asistenta NT a fost șocată și a ieșit imediat prin ușile de evacuare.

Dr. Anjum a revenit în sala de operație după aproximativ opt minute, iar intervenția chirurgicală a continuat fără incidente suplimentare”.

Deși pacientul nu a suferit niciun prejudiciu direct, tribunalul a subliniat gravitatea faptelor: „Chiar dacă pacientul nu a fost rănit, acest comportament reprezintă o încălcare majoră a standardelor profesionale și a încrederii în actul medical”.

Faptele lui Dr. Anjum ridică întrebări serioase despre siguranța pacientului și responsabilitatea medicului în timpul operațiilor.

În mod normal, pacientul supus anesteziei este complet dependent de echipa medicală, iar orice absență neautorizată a anestezistului poate avea consecințe dramatice.

Tribunalul a discutat faptul că Dr. Anjum a părăsit sala fără a informa corespunzător personalul medical.

Deși o altă asistentă a preluat monitorizarea pacientului, absența medicului anestezist a fost un risc clar pentru pacient.

Experții juridici și medicali prezenți la tribunal au subliniat că, în contextul medical, chiar și o scurtă neglijență poate avea consecințe severe, iar integritatea profesională este esențială pentru siguranța pacientului.

În plus, Dr. Anjum a recunoscut în fața tribunalului că era conștient că asistenta ar fi putut fi prezentă sau să îl întâlnească, ceea ce subliniază natura deliberată a acțiunilor sale.

Astfel, incidentul nu a fost doar o “eroare de judecată”, ci o încălcare clară a codului de conduită profesională.

Martorii oculari au descris scena ca fiind extrem de deranjantă. Colega care a descoperit incidentul a declarat că a fost „șocată” și „deranjată”, evitând să intervină direct și raportând imediat evenimentul conducerii.

Tribunalul a aflat că personalul medical de la Tameside Hospital a fost profund afectat de acest comportament, mulți dintre ei simțind că încrederea în colegii lor a fost zdruncinată.

Mai mult, tribunalul a subliniat că Dr. Anjum nu doar că a pus pacientul în pericol, dar a creat și o situație incomodă pentru colegi, în special pentru Nurse NT, care a fost martor direct.

Aceasta a trebuit să facă față unui conflict profesional delicat, balansând între obligațiile de raportare și impactul emoțional al scenei.

Andrew Molloy, reprezentantul GMC, a declarat: „Acest incident a afectat nu doar pacientul, ci întreaga echipă medicală. Standardele profesionale și siguranța pacientului sunt priorități fundamentale, iar încălcarea acestora nu poate fi tolerată”.

În fața tribunalului, Dr. Anjum a recunoscut faptele și a admis că a greșit grav. “A fost o rușine, să spunem așa. Doar eu sunt de vină. Am dezamăgit pe toată lumea, nu doar pacientul și pe mine, ci și trustul și colegii mei”, a declarat acesta.

El a recunoscut că a pus atât pacientul, cât și colegii într-o situație delicată și că solicitarea asistentei să îl acopere în timpul absenței a fost inadecvată.

De asemenea, a afirmat că incidentul a avut potențialul de a pune în pericol viața pacientului, chiar dacă, din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat.

Dr. Anjum a explicat că incidentul a avut loc în contextul unei perioade personale extrem de stresante, după nașterea prematură a fiicei sale, ceea ce a afectat starea sa emoțională și judecata profesională.

„A fost un timp stresant pentru familia mea. Ne-am confruntat cu dificultăți emoționale și medicale, iar acest lucru mi-a afectat capacitatea de concentrare la locul de muncă”, a adăugat el.

Dr. Anjum a povestit că stresul personal și familial a contribuit la incident. Nașterea prematură a fiicei sale a creat presiuni suplimentare asupra familiei și a afectat relația cu soția sa.

Tribunalul a luat în considerare acest context, dar a subliniat că problemele personale nu justifică încălcarea eticii profesionale și punerea pacientului în pericol.

El a afirmat că își dorește să reia cariera în Marea Britanie, promițând că nu va repeta această „eroare unică de judecată”.

Totuși, tribunalul trebuie să decidă dacă comportamentul său constituie un impediment pentru a practica medicina în mod responsabil.

Tribunalul Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) a început audierile pentru a evalua dacă Dr. Anjum este apt să continue practica medicală în Marea Britanie.

Acest proces implică analiza detaliată a faptelor, circumstanțelor personale și a potențialelor riscuri pentru pacienți în viitor.

În cazul în care tribunalul consideră că faptele constituie o formă de neglijență gravă sau conduită inadecvată, Dr. Anjum poate fi suspendat sau chiar radiat din registrul medicilor din Marea Britanie.

GMC are rolul de a proteja pacienții și de a menține standardele profesionale, iar decizia tribunalului va reflecta acest obiectiv.

Andrew Molloy a subliniat: „Cazul este unul grav și afectează reputația întregului sistem medical. Tribunalul trebuie să ia în considerare toate aspectele: impactul asupra pacientului, asupra echipei și asupra încrederii publicului în medici”.

Incidentul de la Tameside Hospital subliniază importanța respectării standardelor profesionale și a codului etic în medicina modernă.

Chiar și în situații de stres personal, medicii trebuie să prioritizeze siguranța pacientului și să evite orice comportament care poate compromite integritatea actului medical.

Mai mult, cazuri ca acesta scot în evidență necesitatea unor proceduri clare de supraveghere și raportare în spitale, precum și importanța sprijinului psihologic pentru personalul medical aflat sub presiune.

Tribunalul poate folosi acest caz ca precedent pentru a încuraja o cultură profesională responsabilă și pentru a preveni incidente similare în viitor.