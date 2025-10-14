Prima reacție a lui Alexandru Munteanu, propus in funcția de premier al Republicii Moldova

Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, a declarat marți că toate companiile pe care le-a deținut sau pe care le-a administrat „au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, iar activitatea lor a fost transparentă și respectă normele fiscale în vigoare”. „Nu l-am cunoscut, nu am avut vreo interacțiune sau parteneriat cu politicianul invocat”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Am primit mai multe întrebări de la prieteni, parteneri din mediul de afaceri, colegi din societatea civilă și presă. Într-adevăr, port discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere”, a scris acesta.

Alexandru Munteanu a afirmat că nu a fost o persoană publică, dar înțelege importanța transparenței. El a adăugat că este esențial să fie respectate procedurile legale, să se aștepte validarea rezultatelor alegerilor de către Curtea Constituțională, convocarea noului Parlament și discuțiile cu președinta țării.

El a precizat că va răspunde tuturor întrebărilor și a subliniat că nu l-a cunoscut și nu a avut nicio legătură cu politicianul menționat.

„În plus, simpla prezență a unei companii în documentele Panama/Pandora Papers indică doar că această companie a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special – o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale”, a mai explicat acesta.

Alexandru Munteanu a declarat că toate companiile pe care le deține sau pe care le-a administrat „au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, iar activitatea lor a fost transparentă și a respectat normele fiscale aplicabile”.

Numele lui Alexandru Munteanu apare în documentele „Pandora Papers” din 2021, care includ companii și persoane implicate în afaceri derulate în zone offshore. El este asociat cu societatea de investiții „4i Capital Partners Limited”, înregistrată în martie 2016 în Insulele Virgine Britanice.

Investigația internațională, realizată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), a dezvăluit modul în care persoane foarte bogate, politicieni, lideri mondiali și corporații s-au folosit de aceste zone, scrie Ziua.md.