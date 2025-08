Prețul reducerii numărului de bugetari. Angajat DOGE, bătut crunt la Washington

Președintele american Donald Trump, a lansat luni un avertisment dur la adresa autorităților din capitală, sugerând că ar putea interveni direct în administrarea orașului prin federalizare, dacă violențele de stradă nu sunt stopate urgent.

Declarația vine în contextul unui incident violent petrecut în weekend, în care un fost angajat al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), cunoscut sub pseudonimul „Big Balls”, a fost agresat fizic în Washington, într-o presupusă tentativă de a salva o femeie dintr-o situație periculoasă.

Potrivit unor surse citate de presa americană, victima, identificată ca Edward Coristine, ar fi fost atacată de un grup de tineri înarmați.

Într-o postare publicată pe rețeaua sa Truth Social, Trump a descris situația din Washington drept „scăpată de sub control”, criticând administrația locală pentru lipsa măsurilor ferme împotriva infractorilor tineri.

El a cerut ca membrii bandelor și tinerii de peste 14 ani care comit fapte violente să fie judecați ca adulți. Alături de mesaj, fostul președinte a distribuit o fotografie cu victima însângerată.

„Dacă administrația din D.C. nu intervine rapid și ferm, voi fi nevoit să-mi exercit atribuțiile pentru a prelua controlul. Trebuie să restabilim legea și ordinea”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor marți seară.

La rândul său, Elon Musk, fostul lider al DOGE, a confirmat incidentul și a oferit detalii suplimentare. Potrivit acestuia, Coristine ar fi intervenit pentru a salva o femeie agresată de o bandă formată din aproximativ 12 tineri. În urma intervenției, acesta a fost bătut până la pierderea cunoștinței.

„Este momentul să federalizăm Washingtonul. Siguranța oamenilor nu mai poate fi lăsată la mâna incompetenței locale”, a comentat Musk pe rețeaua X (fostul Twitter).

A few days ago, a gang of about a dozen young men tried to assault a woman in her car at night in DC.

A @Doge team member saw what was happening, ran to defend her and was severely beaten to the point of concussion, but he saved her.

It is time to federalize DC. pic.twitter.com/RPHKj7J3ti

— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2025