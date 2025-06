International New York și Washington, în alertă de grad zero: forțe speciale pe străzi după loviturile din Iran







New York și Washington, în alertă de grad zero. După acțiunile militare lansate de Statele Unite asupra unor instalații nucleare iraniene, autoritățile americane au adoptat măsuri suplimentare de securitate în mai multe orașe importante, în special Washington și New York.

Oficialii din domeniul securității naționale supraveghează cu atenție orice potențială reacție ostilă din partea Iranului sau a altor grupări care ar putea amenința teritoriul american.

Un reprezentant federal, familiarizat cu mecanismele de coordonare dintre agențiile guvernamentale, a confirmat pentru CNN că Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), FBI și alte structuri de ordine publică lucrează împreună pentru a preveni eventuale pericole.

Administrația Trump își protejează cetățenii

Kristi Noem, secretarul DHS, a subliniat angajamentul ferm al administrației americane de a proteja cetățenii și teritoriul național, declarând public că eforturile în acest sens vor fi continue și determinate.

La nivel local, departamentele de poliție din New York și Washington au anunțat că mențin legătura permanentă cu partenerii federali și că au dispus măsuri sporite de protecție în jurul locațiilor sensibile. În vizor se află în special obiective religioase, ambasade, instituții guvernamentale și centre culturale.

SUA a luat măsuri stricte

Într-un comunicat transmis de autoritățile din capitala federală, se precizează că, deși nu există amenințări concrete în acest moment, sunt luate toate precauțiile necesare pentru a garanta siguranța publică și a vizitatorilor din Districtul Columbia.

În același timp, în New York, poliția locală a dislocat forțe suplimentare în apropierea unor locații strategice și simbolice. Această desfășurare se înscrie într-o strategie de prevenție aplicată ori de câte ori crește riscul unor reacții externe în urma deciziilor de politică externă ale SUA.

Conform unor surse din securitate, măsurile implementate sunt similare celor activate în alte momente de tensiune internațională și fac parte din protocoalele de urgență deja existente.