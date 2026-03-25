Prețul petrolului scade în urma negocierilor anunțate de Donald Trump

Piețele financiare au reacționat pozitiv miercuri, în timp ce prețurile petrolului au scăzut, pe fondul semnalelor privind o posibilă reducere a tensiunilor din conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit dialog.ua. Evoluțiile vin după apariția unor informații potrivit cărora Statele Unite ar fi transmis Iranului o propunere de pace, iar Teheranul a indicat că ar permite tranzitul navelor petroliere „neostile” prin Strâmtoarea Hormuz.

După aproape patru săptămâni de confruntări, piețele au răspuns rapid la orice indiciu că situația s-ar putea stabiliza. În același timp, analiștii atrag atenția că riscurile nu au dispărut, mai ales în contextul în care în regiune continuă să fie trimise trupe americane suplimentare.

Criza începe să aibă efecte vizibile la nivel global. Autoritățile din mai multe state încearcă să reducă consumul de energie, iar companiile aeriene își ajustează activitatea, diminuând numărul de zboruri.

Cotațiile țițeiului au coborât cu peste 6%, iar petrolul Brent a revenit sub pragul de 100 de dolari. Mișcarea a venit după ce președintele american Donald Trump și-a exprimat încrederea că războiul s-ar putea încheia și a afirmat că oficialii sunt „în negocieri chiar în acest moment”. Autoritățile de la Teheran nu au confirmat existența unor discuții oficiale.

În paralel, bursele asiatice au înregistrat creșteri consistente. Piețele din Tokyo și Seul au urcat la un moment dat cu peste 3%, iar alte centre financiare importante, precum Hong Kong, Sydney, Shanghai, Singapore, Wellington și Taipei, au evoluat, de asemenea, pe plus.

„Piețele au reevaluat provizoriu prețurile în funcție de o probabilitate ușor mai mare de dezescaladare, dar convingerea rămâne scăzută”, a declarat Chris Weston de la Pepperstone.

Donald Trump a sugerat că există progrese în direcția unei înțelegeri, fără a oferi detalii concrete despre natura discuțiilor. „Au făcut ieri ceva care a fost de fapt uimitor. Ne-au făcut un cadou, iar cadoul a sosit astăzi. Și a fost un cadou foarte mare, în valoare enormă de bani. Pentru mine, asta însemna un singur lucru: avem de-a face cu oamenii potriviți”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.

Ulterior, acesta a făcut referire la Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din resursele globale de petrol și gaze. În ultimele săptămâni, zona a fost puternic afectată de restricțiile impuse de Iran, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale prețurilor energiei și la amplificarea temerilor legate de inflație.

Potrivit unor informații apărute în presă, un plan de pace în mai multe puncte ar fi fost transmis prin intermediul Pakistanului. Alte relatări indică posibilitatea unui armistițiu temporar, în care ar urma să fie discutate aspecte sensibile, inclusiv programul nuclear al Iranului și condițiile de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz.

Chiar dacă piețele au reacționat pozitiv, situația din teren rămâne volatilă. Violențele nu s-au oprit, iar confruntările continuă în mai multe zone. O rachetă lansată de Iran a provocat răniți în Israel, în timp ce armata israeliană a continuat operațiunile și a anunțat intenția de a prelua controlul asupra unei zone din sudul Libanului.

Reacția piețelor arată cât de sensibile sunt evoluțiile economice la schimbările geopolitice. Deși există semnale care indică o posibilă detensionare, riscul unei escaladări nu a dispărut, iar investitorii rămân prudenți.

Scăderea prețului petrolului și creșterea burselor reflectă mai degrabă speranța unei stabilizări decât o certitudine, într-un context în care evoluțiile din teren pot schimba rapid direcția piețelor globale.