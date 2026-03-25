Tanczos Barna, vicepremierul României, despre prețurile carburanților: Să nu mai crească la nicio pompă 20 de zile

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că Guvernul urmărește stabilizarea prețurilor carburanților pentru 20 de zile și explică de ce nu este necesară raționalizarea consumului.

Tanczos Barna a transmis că Executivul trebuie să adopte soluții care să tempereze evoluția prețurilor la carburanți, în contextul discuțiilor privind ordonanța de urgență ce vizează piața țițeiului și a produselor petroliere. Potrivit acestuia, efectul urmărit ar fi o perioadă de stabilitate la pompă.

Întrebat despre rezultatul așteptat al măsurilor pregătite de Guvern, vicepremierul a spus că obiectivul ar trebui să fie oprirea creșterilor pentru o perioadă limitată.

„Ar trebui să nu mai crească la nicio pompă pe o perioadă de 20 de zile. Două-trei săptămâni să existe o oprire a acestei creşteri. Ştiu că cei care spun că pot creşte cotaţiile internaţionale, că pot apărea presiuni suplimentare au şi ei parţial dreptate, dar nici economia nu mai suportă şi nici cetăţenii nu mai suportă. Deci undeva trebuie oprit acest lucru. Cred că este momentul să luăm această decizie şi să spunem care este preţul la care statul intervine şi nu mai lasă să crească“, a declarat acesta.

Oficialul a spus că, în prezent, nu este necesară introducerea unor măsuri de raționalizare a consumului de benzină și motorină. El a argumentat că piața funcționează în condiții normale și nu există lipsuri.

„Nu în acest moment. Nu, pentru că nu avem în momentul de faţă o asemenea presiune. Nu avem o lipsă de combustibil pe piaţă. Deci avem suficient combustibil ca toată lumea să se aprovizioneze în condiţii optime“, a declarat vicepremierul, la un post TV.

Proiectul de ordonanță de urgență care ar urma să declare situație de criză pe piața țițeiului a fost amânat. Motivul este lipsa avizului din partea Consiliului Economic și Social (CES), ceea ce a determinat necesitatea unor consultări suplimentare înainte de adoptare.

Vicepremierul a spus că măsura are impact semnificativ asupra pieței și necesită o analiză atentă.

„Este o decizie foarte importantă şi va avea efecte imediate pe tot ce înseamnă aprovizionare şi desfacere. Cred că 24 de ore nu sunt un capăt de ţară. Oricum, trebuia să vină mai devreme“, a declarat acesta.