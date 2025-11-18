Presiune pe buzunarele șoferilor. Costurile pentru reparațiile auto în România explodează

Costurile reparațiilor auto au crescut accelerat în ultimii ani, iar piața pieselor aftermarket este în centrul acestei evoluții. UNSAR, RCA Monitor și APIA arată o presiune tot mai mare asupra devizelor, generată de prețurile pieselor, manopera ridicată și vechimea parcului auto.

Costurile unei reparații auto sunt astăzi mai mari decât acum trei ani, iar această tendință este confirmată de datele industriei. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România arată în rapoartele sale recente că dauna medie plătită pe o poliță RCA a crescut constant. Ultimele analize UNSAR indică un nivel în jurul a 9.000 de lei pentru dauna medie, în creștere față de anii anteriori, când aceasta se situa la aproximativ 7.500 – 8.000 de lei.

Evoluția este direct conectată la prețurile pieselor de schimb și la manopera facturată de service-uri. Rapoartele din zona asigurărilor remarcă diferențe importante între costurile percepute de service-urile partenere și cele independente, care lucrează fără convenții cu asigurătorii. Aceste diferențe au devenit o temă majoră în piața RCA, deoarece ele influențează atât prețul polițelor, cât și costurile suportate în final de șoferi.

Creșterea prețurilor la piesele aftermarket este unul dintre principalii factori care împing în sus costul reparațiilor. Distribuitorii și service-urile au raportat scumpiri semnificative în ultimii ani. În funcție de categorie, piesele de caroserie, consumabilele sau componentele pentru sistemele moderne de siguranță au devenit mai costisitoare decât în urmă cu trei ani.

Piața confirmă această tendință. Datele adunate în zona industriei auto arată că prețurile pentru anumite consumabile au urcat cu 20–30%, iar pentru elementele de caroserie și sistemele conexe creșterile sunt și mai mari. Unele segmente au depășit chiar nivelul de 40% în perioada 2021–2024, ceea ce se reflectă imediat în devize.

Această evoluție nu este izolată. Producătorii globali se confruntă cu costuri crescute la materiile prime, cu lanțuri logistice care au devenit mai scumpe și cu cererea mai mare pentru anumite componente. Toate aceste aspecte se regăsesc în prețul final plătit de șoferii din România.

Datele APIA arată că România are un parc auto care depășește 8 milioane de vehicule, cu o vârstă medie de peste 17 ani. Este unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Uniunea Europeană. Mașinile mai vechi sunt mai predispuse la defecțiuni, iar piesele necesare reparațiilor sunt tot mai greu de găsit sau devin mai costisitoare.

Tot APIA subliniază că numărul vehiculelor second-hand importate anual rămâne ridicat. Aproximativ două treimi dintre autoturismele care intră în România au peste zece ani, iar multe depășesc 15 ani. Acest lucru crește presiunea asupra service-urilor, care trebuie să lucreze cu modele vechi, cu piese rare sau care nu se mai produc în mod curent.

În același timp, mașinile noi, în special modelele echipate cu sisteme avansate de siguranță, necesită piese și operațiuni mult mai scumpe. Senzorii, camerele, elementele radar și componentele electronice au prețuri ridicate și sunt sensibile la impact, ceea ce duce la creșterea costurilor atunci când apare o daună.

Analizele din platforma RCA Monitor confirmă diferențele mari între service-urile partenere și cele independente. Devizele pentru aceeași reparație pot varia cu procente ridicate. În unele situații, diferențele raportate depășesc 30%.

Unele reparații includ timpi de manoperă care diferă semnificativ de la un service la altul. Platforma remarcă și diferențe în calcularea valorii de înlocuire a pieselor, ceea ce duce la variații mari în costurile finale. Pentru asigurători, aceste diferențe generează pressiuni suplimentare asupra nivelului despăgubirilor și influențează direct prețul polițelor RCA.

UNSAR semnalează în mod constant că diferențele nejustificate între service-uri, lipsa unei baze de prețuri de referință și practici comerciale care nu sunt uniforme împing piața spre costuri tot mai mari. Organizația a cerut în ultimii ani transparență sporită și un sistem de monitorizare a devizelor, care să permită o evaluare corectă și predictibilă.

În contextul acestor evoluții, șoferii sunt cei care suportă, în final, creșterile. Un deviz mai mare înseamnă o despăgubire mai mare și, implicit, prime RCA mai ridicate. UNSAR atrage atenția că majoritatea românilor resimt diferențele dintre service-uri și apreciază că publicarea unor prețuri de referință ar fi utilă pentru piață.

Pentru cei care plătesc polițe RCA, costurile ridicate din zona reparațiilor se traduc prin tarife care cresc de la an la an. Șoferii care își repară mașina pe cont propriu constată, de asemenea, că piesele aftermarket nu mai sunt alternative „low cost”, ci produse care urmează tendința generală a pieței.

În același timp, durata reparațiilor crește. Service-urile raportează perioade mai lungi de așteptare, fie din cauza stocurilor limitate de piese, fie din cauza volumului ridicat de lucrări. Aceasta prelungește perioada în care șoferii depind de un vehicul înlocuitor, iar costul suplimentar se adaugă la presiunea generală.

UNSAR, RCA Monitor și o parte a industriei auto cer de mai mulți ani un sistem de referință care să ajute la evaluarea corectă a prețurilor. Organizațiile spun că piața ar avea nevoie de o formă de tarif orientativ care să arate cât costă o reparație medie în funcție de model, categorie de vehicul și regiune.

Aceste instrumente există deja în alte țări europene și sunt folosite pentru a reduce disputele dintre service-uri și asigurători. Transparența ar putea ajuta și șoferii să evalueze corect ce primesc în schimbul unei polițe și să înțeleagă mai bine cum evoluează costurile reale din piață.