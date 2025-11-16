Cât trebuie să scoată din buzunar pentru polița RCA un tânăr care are Dacia Logan de 1.0 TCe

Tarifele RCA diferă masiv între șoferi, chiar dacă au aceeași clasă Bonus-Malus. Tinerii plătesc cu 60–80% mai mult decât vârstnicii, indiferent de mașină. Vârsta și orașul cântăresc mai greu decât capacitatea cilindrică sau valoarea autoturismului.

Piața RCA funcționează după reguli statistice, nu după percepții. Chiar dacă doi șoferi au aceeași clasă Bonus-Malus și conduc aceeași mașină, valoarea poliței poate să difere dramatic. Vârsta este unul dintre criteriile principale folosite de companiile de asigurări, iar impactul ei se vede de la prima simulare. În fiecare segment de vârstă, riscul este evaluat diferit, iar tinerii ajung în mod constant în zona de penalizare.

Asiguratorii folosesc datele istorice privind accidentele pentru a anticipa comportamentul viitor al unui șofer. Iar toate analizele confirmă același lucru: cu cât un șofer este mai tânăr, cu atât probabilitatea de a provoca un accident crește. De aceea, chiar și pe mașini obișnuite, tarifele pentru tineri arată ca un alt univers.

O simulare cu un Audi A4 de 200 CP, motor de 2.000 cmc, arată imaginea clară a decalajului. Pentru un șofer de 63 de ani din Cluj-Napoca, cu clasa B0, cel mai mic tarif găsit a fost de 1.380 de lei. Pentru același model, condus de un tânăr de 23 de ani, tot cu clasa B0, prețul minim urcă la 2.412 lei. Diferența depășește șaptezeci la sută, fără ca vreo altă variabilă să se schimbe.

Situația este și mai vizibilă atunci când crește capacitatea cilindrică. Un BMW X3 cu motor de 3.000 cmc și 286 CP ajunge la un RCA minim de 2.970 de lei pentru un șofer de 58 de ani din Brașov. Pentru un tânăr de douăzeci și unu de ani, prețul minim trece de 5.200 de lei, ceea ce înseamnă o diferență de aproape optzeci la sută.

Pentru a elimina ideea că doar mașinile puternice sunt penalizate, am rulat și simulări pe un model de bază, Dacia Logan de 1.0 TCe. În Iași, un șofer de 60 de ani plătește circa 640 de lei pe an. În oglindă, un tânăr de nouăsprezece ani ajunge la aproximativ 1.190 de lei. Diferența, în acest caz, depășește optzeci la sută, deși valoarea mașinii este redusă, iar costurile de reparație sunt mici.

Asiguratorii folosesc date colectate la nivel național și internațional privind comportamentul șoferilor. Statisticile indică faptul că tinerii implică un risc semnificativ mai mare. Numărul accidentelor provocate de șoferii sub treizeci de ani este cu treizeci sau chiar patruzeci la sută mai ridicat, iar gravitatea incidentelor este adesea mai mare.

Expunerea la trafic în intervale riscante contribuie la diferențe. Tinerii circulă mai mult noaptea, în weekend sau la ore cu vizibilitate redusă. De asemenea, stilul lor de viață include mai multe deplasări spontane, călătorii lungi și o predispoziție mai ridicată la asumarea de riscuri. Toate acestea sunt factori integrați în algoritmii pe baza cărora sunt calculate tarifele RCA.

Orașul în care locuiește șoferul influențează direct prețul poliței. Bucureștiul este de departe cel mai scump punct de pe harta tarifelor RCA. Orașul are cea mai ridicată rată a accidentelor și cel mai mare cost al reparațiilor. Service-urile sunt scumpe, traficul este dens, iar timpul mediu pentru reparații este mai mare decât în restul țării.

Simulările arată diferențe clare. Pentru un Mercedes C-Class de 2.0 diesel, un șofer de douăzeci și șapte de ani din București plătește aproximativ 3.780 de lei. În Oradea, același șofer, cu aceeași mașină și aceeași clasă Bonus-Malus, poate găsi un RCA de aproximativ 2.470 de lei. Diferența trece de cincizeci la sută.

Fenomenul este cauzat exclusiv de daunalitatea urbană. În orașele mari, costul unei reparații este mai mare, iar probabilitatea unei coliziuni este crescută în orele de vârf. Pentru asiguratori, aceste riscuri se traduc direct în preț.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a actualizat recent tarifele de referință, iar tendința de creștere se menține. Estimările indică o majorare medie de cinci procente. Dar acestea sunt valori de referință, nu prețuri finale. Evoluția pieței arată că tinerii și cei care conduc mașini cu motoare mari vor rămâne categoria cea mai afectată.

Costurile pentru polițe sunt influențate și de piața europeană a reasigurărilor, care a înregistrat scumpiri. Pe lângă acestea, creșterea prețurilor la piese auto, tarifele mai mari din service-uri și daunalele ridicate din marile orașe vor continua să preseze companiile de asigurări.