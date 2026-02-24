Președintele Serbiei ar fi fost vizat de o tentativă de asasinat, susțin autoritățile de la Belgrad

O presupusă tentativă de asasinat care l-ar fi vizat pe președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a fost dejucată de autorități, după ce doi bărbați din Kraljevo, în vârstă de 51 și 43 de ani, au fost reținuți sub acuzația că pregăteau acțiuni violente împotriva ordinii constituționale și a securității statului. Potrivit anchetatorilor, planurile acestora ar fi inclus procurarea de arme și organizarea unui atac îndreptat atât împotriva șefului statului, cât și a familiei sale, dar și asupra unor membri ai Ministerului Afacerilor Interne, potrivit telegraf.rs.

Cei doi au fost încătușați de membrii unității UKP și duși la audieri. Ministerul Afacerilor Interne (MUP), prin Direcția de Investigații Criminale – Serviciul pentru Combaterea Criminalității, alături de polițiști din Kraljevo și în cooperare cu Agenția de Informații de Securitate (BIA), a confirmat intervenția și arestarea suspecților, se arată într-un comunicat oficial.

Anchetatorii susțin că, în intervalul decembrie 2025 – februarie 2026, cei doi ar fi conspirat pentru a modifica prin violență ordinea constituțională a Republicii Serbia și pentru a destabiliza principalele instituții ale statului. Dosarul vizează infracțiuni legate de atacul asupra ordinii constituționale și securității statului.

De asemenea, potrivit informațiilor furnizate de anchetă, suspecții ar fi încercat să procure arme cu scopul de a organiza un atac asupra președintelui Aleksandar Vučić, vizând inclusiv soția și copiii acestuia, precum și membri ai Ministerului Afacerilor Interne.

Cei doi vor rămâne în custodia poliției pentru cel mult 48 de ore, urmând să fie prezentați în fața Parchetului Superior din Kraljevo, împreună cu plângerea penală formulată pe numele lor.

În urma acestor evenimente, ministrul Culturii, Nikola Selaković, a reacționat public, afirmând că de mai mulți ani există o campanie mediatică îndreptată împotriva președintelui și a familiei sale. El a susținut că după reținerea celor doi suspecți „putem vedea la ce duce această otravă”.

„Acesta este un atac direct nu doar asupra președintelui Republicii, ci și asupra statului Serbia, a instituțiilor sale și a ordinii constituționale”, a declarat Selaković într-o reacție la aceste evoluții, adăugând că oricine consideră că uciderea unui adversar politic este o formă legitimă de luptă politică s-a plasat în afara oricărui cadru civilizat.

Oficialul a mai avertizat că situația este extrem de serioasă și că orice tentativă de minimalizare a gravității faptelor sau prezentarea cazului drept un incident minor echivalează, în opinia sa, cu complicitatea. Selaković a cerut o anchetă detaliată, clarificarea contextului și identificarea eventualului sprijin logistic, solicitând o reacție fermă din partea autorităților.

„Statul Serbia trebuie și vrea să răspundă puternic, decisiv și fără compromisuri. Oricine instigă, justifică sau sprijină în orice fel violența trebuie să știe că se va confrunta cu întreaga forță a legii”, a subliniat Selaković.